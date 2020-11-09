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09.11.2020 16:02
Рубрика: Легковые авто

В Италии полицейские возят донорские органы на Lamborghini Huracan

Текст: Григорий Гомельчук

Итальянская полиция опубликовала видео, показывающее один из примеров использования служебного Lamborghini Huracan.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Суперкар доставил донорскую почку из города Падуя на севере страны в одну из больниц в Риме. Расстояние между городами около 500 километров, и обычно на дорогу требуется почти пять часов. Lamborghini же преодолел это расстояния за два часа с небольшим. По трассе машина шла со скоростью 230 км/ч.

Итальянское министерство здравоохранения пояснило, что перевозка почки была нужна для сложной схемы обмена органами между несколькими родственниками. Операция была тщательно спланирована заранее, благодаря чему появилась возможность снять о ней небольшой репортаж. Полицейский суперкар решили задействовать, так как местные власти не могли доставить почку в нужные сроки.

Интересно, что сейчас именно срочная доставка донорских органов, плазмы и вакцин называются главными задачами полицейского суперкара. Хотя изначально предполагалось, что он будет использоваться и для преследования нарушителей.

#Lamborghini