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09.11.2020 06:33
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как не занести COVID-19 с улицы домой

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Люди, которые регулярно бывают в общественных местах, могут принести коронавирус домой. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По ее словам, риск инфицирования достаточно высокий, если члены семьи пользуются транспортом, посещают торговые центры и магазины. В таких случаях уборку в квартире важно проводить каждый день. При этом особое внимание нужно уделять прихожей, также необходимо дезинфицировать ручки дверей и ключи, пишет РИА Новости.

Руженцова посоветовала установить в прихожей флакон с антисептиком, чтобы все приходящие с улицы могли сразу обработать руки - это снижает риск переноса инфекции в квартиру. Специалист отметила, что нужно чаще использовать дезинфицирующие средства при уборке, даже если дома никто не болеет.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что не обнаружили коронавирус на поверхности продуктов питания. Зато он был выявлен на пробах, взятых в медицинских организациях, в магазинах и на транспорте.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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