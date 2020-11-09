В Роспотребнадзоре рассказали, как не занести COVID-19 с улицы домой

Люди, которые регулярно бывают в общественных местах, могут принести коронавирус домой. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, риск инфицирования достаточно высокий, если члены семьи пользуются транспортом, посещают торговые центры и магазины. В таких случаях уборку в квартире важно проводить каждый день. При этом особое внимание нужно уделять прихожей, также необходимо дезинфицировать ручки дверей и ключи, пишет РИА Новости.

Руженцова посоветовала установить в прихожей флакон с антисептиком, чтобы все приходящие с улицы могли сразу обработать руки - это снижает риск переноса инфекции в квартиру. Специалист отметила, что нужно чаще использовать дезинфицирующие средства при уборке, даже если дома никто не болеет.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что не обнаружили коронавирус на поверхности продуктов питания. Зато он был выявлен на пробах, взятых в медицинских организациях, в магазинах и на транспорте.