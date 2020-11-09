В Сети появились новые данные о Galaxy S21 Ultra

В Сети появилась новая информация о продвинутой версии флагманского смартфона следующего поколения Galaxy S21 Ultra. Выход гаджета ожидают в феврале-марте 2021 года.

Известный своими инсайдами микроблогер Ice universe выложил данные о камере, которую получит смартфон.

Galaxy S21 Ultra is a small improved version of S20 Ultra. Using HM3 sensor, single pixel is still 0.8um, 108MP, laser focus, no ToF. — Ice universe (@UniverseIce) November 6, 2020

По его словам, основной датчик - 108-мегапиксельный HM3 с размером пикселя в 0,8 мкм. Точно таким же оснащен предшественник - S20 Ultra.

В новой версии сохранится датчик лазерного автофокуса, но не будет ToF-сенсора. Это камера, которая позволяет оценивать дистанцию до объекта за счет измерения времени движения импульса света до объекта и обратно (на такой технологии основана работа Face ID в Apple).

Почему Samsung отказывается от этой продвинутой технологии? В интернете есть версия, что у компании она не столь хороша - не прямая, как у Apple, а косвенная.

Ранее стало известно, что новый смартфон получит основную камеру с четырьмя модулями (по слухам, будет два телеобъектива с разным фокусным расстоянием) и фронтальную на 40 Мп. Ожидается, что Galaxy S21 Ultra оснастят 6,8-дюймовым дисплеем AMOLED со сверхтонкими рамками, разрешением 2K и поддержкой частоты обновления 120 или даже 144 Гц.

Работать гаджет будет на процессоре Snapdragon 875 (в европейской версии - Exynos 2100) с поддержкой 5G.