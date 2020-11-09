Видео: неловкий водитель погрузчика упустил буксируемую яхту

"Пришла беда - отворяй ворота", так мог бы сказать этот канадский водитель вилочного погрузчика, если бы хоть чуть-чуть знал русский фольклор. И если бы мог предположить, какую цепь нелепых и драматических событий он запустил из-за своей некомпетентности и несоблюдения техники безопасности.

Эта трагикомедия, которую хочется озвучить музыкой из шоу Бенни Хилла, произошла в Суррее (Британская Колумбия, Канада) и начало ей положила небольшая поломка старого вилочного погрузчика. У машины отвалилась одна из вил - либо была плохо закреплена водителем, либо свое взял немалый возраст спецтехники.

И всё бы не беда, если бы в этот момент погрузчик не буксировал к пристани небольшую яхту. Трос соскользнул с отвалившейся вилы и сорвавшееся с привязи судно, к ужасу водителя, вальяжно покатилось под уклон, не очень быстро, но совсем не туда, куда надо. Наш герой в панике выпрыгнул из-за руля и кинулся вслед за яхтой, но что он мог сделать? Остановить ее вручную? Броситься под колеса?

А предоставленный самому себе погрузчик меж тем покатился назад. Оказывается, старые модели при включенном зажигании и отпущенных педалях газа и тормоза иногда переходят на режим "нейтралки" и очень чувствительны к малейшему уклону поверхности.

Погрузчик скатился задом к обочине, на ходу примял кузов припаркованного пикапа и умчался куда-то вдаль, навстречу новым знакомствам и приключениям. Растяпа-водитель, поняв, что яхту уже не удержать (кстати, интересно, куда она укатилась? Жаль, что в камеру она больше не попала) кинулся за беглым спецтранспортом, и поглядите только, в каком отчаянии он хватается за голову. День явно для него не задался и вряд ли уже переменится к лучшему.