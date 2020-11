Xiaomi готовит смартфон-монстр чуть дороже 11 тысяч рублей. Характеристики

[Price Update] 😍😍😍

Redmi Note 9 5G With Dimensity 800U (https://t.co/1AMEj3asE5) Will Cost ¥1000 ~ ₹11,189.94

Redmi Note 9 5G With Snapdragon (https://t.co/E4V8Nl6FvM) 750G & Samsung HM2 108MP Will Cost Around ¥1500 ~ ₹16,784.91 😍

Source https://t.co/QXjmBKkaBo pic.twitter.com/yRNitSwyir