Xiaomi готовит смартфон-монстр чуть дороже 11 тысяч рублей. Характеристики

11 ноября, в день глобальных распродаж, компания Xiaomi готовится представить нового "дешевого монстра" - смартфон в линейке Redmi Note 9.

По данным источников, аппарат стоимостью около 1000 юаней (около 11500 рублей) будет оснащен 6,53-дюймовым экраном IPS с разрешением FullHD+, процессором MediaTek Dimensity 800U, тройной камерой на 48 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Если компания не выставит слишком высокую цену для рынков за пределами Китая, новый Redmi Note 9 станет настоящим хитом. Кроме того, у него будет "старший брат" - с дисплеем 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 750G, камерой с разрешением 108 Мп и аккумулятором на 4820 мАч, утверждают источники. Среди других особенностей - встроенный в кнопку включения сканер отпечатка пальца. Эта модель будет дороже - около 22 тысяч рублей.