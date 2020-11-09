Xiaomi готовит смартфон-монстр чуть дороже 11 тысяч рублей. Характеристики

11 ноября, в день глобальных распродаж, компания Xiaomi готовится представить нового "дешевого монстра" - смартфон в линейке Redmi Note 9.
По данным источников, аппарат стоимостью около 1000 юаней (около 11500 рублей) будет оснащен 6,53-дюймовым экраном IPS с разрешением FullHD+, процессором MediaTek Dimensity 800U, тройной камерой на 48 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Если компания не выставит слишком высокую цену для рынков за пределами Китая, новый Redmi Note 9 станет настоящим хитом. Кроме того, у него будет "старший брат" - с дисплеем 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 750G, камерой с разрешением 108 Мп и аккумулятором на 4820 мАч, утверждают источники. Среди других особенностей - встроенный в кнопку включения сканер отпечатка пальца. Эта модель будет дороже - около 22 тысяч рублей.
[Price Update] 😍😍😍— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 8, 2020
Redmi Note 9 5G With Dimensity 800U (https://t.co/1AMEj3asE5) Will Cost ¥1000 ~ ₹11,189.94
Redmi Note 9 5G With Snapdragon (https://t.co/E4V8Nl6FvM) 750G & Samsung HM2 108MP Will Cost Around ¥1500 ~ ₹16,784.91 😍
Source https://t.co/QXjmBKkaBo pic.twitter.com/yRNitSwyir