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09.11.2020 11:03
Рубрика: Легковые авто

Зачем нужна "секретная" кнопка рядом с коробкой передач

Текст: Майя Бирюкова
Надежность современных трансмиссий позволяет почти полностью забыть о механизмах, предназначенных для экстренных ситуаций. Так, например, мало кто знает о кнопке Shift lock, расположенной рядом с селектором автоматической коробки передач.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если вдруг двигатель перестал заводиться, то "автомат" начинает вести себя странно и не позволяет менять режимы. Дело в том, что там есть фиксатор, который защищает от случайных переключений трансмиссии. Система эта электронная и активируется при нажатии педали тормоза и работающем моторе.

Фото: iStock
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Когда двигатель выключен, фиксатор защищает от случайного перевода селектора из одного положения в другое, чтобы машина не откатилась под горку. Когда мотор сломан, невозможно переключить режим на нейтраль из-за этой функции, пишет aif.ru.

Но даже при заведенном двигателе случается такое, что селектор передвинуть не получается. Виной тому может быть сбой в электронике или перегоревший предохранитель.

Водитель начинает тянуть селектор с усилием, это может привести к поломке механизма переключения режимов. После этого машину придется везти на эвакуаторе в сервис за дорогостоящим ремонтом.

Именно в этих ситуация нужна кнопка Shift lock, которая находится неподалеку от рукоятки АКПП. Она может быть спрятана под крышкой, чтобы избежать случайных нажатий.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
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Пластиковую крышку нужно подцепить ножом или отверткой, затем нажать на эту кнопку. Селектор легко переведется в нейтральное положение, после чего машину можно будет отбуксировать в гараж или сервис.

Кстати, этот же вариант пригодится в том случае, если машина случайно заглохла на оживленном перекрестке. При помощи Shift lock автомобиль можно будет убрать с проезжей части ближе к обочине.

#авто