Зачем нужна "секретная" кнопка рядом с коробкой передач

Надежность современных трансмиссий позволяет почти полностью забыть о механизмах, предназначенных для экстренных ситуаций. Так, например, мало кто знает о кнопке Shift lock, расположенной рядом с селектором автоматической коробки передач.

Если вдруг двигатель перестал заводиться, то "автомат" начинает вести себя странно и не позволяет менять режимы. Дело в том, что там есть фиксатор, который защищает от случайных переключений трансмиссии. Система эта электронная и активируется при нажатии педали тормоза и работающем моторе.

Когда двигатель выключен, фиксатор защищает от случайного перевода селектора из одного положения в другое, чтобы машина не откатилась под горку. Когда мотор сломан, невозможно переключить режим на нейтраль из-за этой функции, пишет aif.ru.

Но даже при заведенном двигателе случается такое, что селектор передвинуть не получается. Виной тому может быть сбой в электронике или перегоревший предохранитель.

Водитель начинает тянуть селектор с усилием, это может привести к поломке механизма переключения режимов. После этого машину придется везти на эвакуаторе в сервис за дорогостоящим ремонтом.

Именно в этих ситуация нужна кнопка Shift lock, которая находится неподалеку от рукоятки АКПП. Она может быть спрятана под крышкой, чтобы избежать случайных нажатий.

Пластиковую крышку нужно подцепить ножом или отверткой, затем нажать на эту кнопку. Селектор легко переведется в нейтральное положение, после чего машину можно будет отбуксировать в гараж или сервис.

Кстати, этот же вариант пригодится в том случае, если машина случайно заглохла на оживленном перекрестке. При помощи Shift lock автомобиль можно будет убрать с проезжей части ближе к обочине.