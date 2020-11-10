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Текст:   Татьяна Карабут 
17:36 10.11.2020

Абрамченко: Финансирование сельской ипотеки будет увеличено

По итогам 2020 года в рамках программы комплексного развития сельских территорий можно будет выдать более 30 тысяч кредитов по льготной сельской ипотеке вместо первоначально запланированных 11 тысяч, сообщила на деловом завтраке "Российской газеты" заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, сейчас выдано таких кредитов на 53,1 млрд рублей. В банки продолжает поступать много заявок, поэтому финансирование программы будет увеличено. В 2021 году оно составит 4,1 млрд рублей (в этом году - 1,5 млрд рублей).

Фото: iStock
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Вместе с тем, будут изменены параметры самой программы. Так, в обновлённых условиях, например, появилось право на использование средств материнского капитала для первоначального взноса. Такого запрета не было и раньше. Однако банки могли отказать заёмщику, сославшись на отсутствие этой нормы в правовом акте, пояснила вице-премьер.

"С другой стороны, есть и ограничения, чтобы граждане не покупали себе "дачи". Мы хотим обеспечить комфортным жильем тех, кто живет и работает в сельской местности", - рассказала Виктория Абрамченко.

Она уверена, что, помимо жилья, селу нужны социальные и спортивные объекты. По словам Абрамченко, сейчас прорабатывается возможность строительства по программе комплексного развития сельских территорий многофункциональных комплексов, которые могли бы оказывать комплекс медицинских услуг, а также развития досуговых центров - культурных или спортивных.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.

Полную версию делового завтрака "Российской газеты" с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко читайте в ближайшем номере "РГ".

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