Абрамченко: Финансирование сельской ипотеки будет увеличено

По ее словам, сейчас выдано таких кредитов на 53,1 млрд рублей. В банки продолжает поступать много заявок, поэтому финансирование программы будет увеличено. В 2021 году оно составит 4,1 млрд рублей (в этом году - 1,5 млрд рублей).

Вместе с тем, будут изменены параметры самой программы. Так, в обновлённых условиях, например, появилось право на использование средств материнского капитала для первоначального взноса. Такого запрета не было и раньше. Однако банки могли отказать заёмщику, сославшись на отсутствие этой нормы в правовом акте, пояснила вице-премьер.

"С другой стороны, есть и ограничения, чтобы граждане не покупали себе "дачи". Мы хотим обеспечить комфортным жильем тех, кто живет и работает в сельской местности", - рассказала Виктория Абрамченко.

Она уверена, что, помимо жилья, селу нужны социальные и спортивные объекты. По словам Абрамченко, сейчас прорабатывается возможность строительства по программе комплексного развития сельских территорий многофункциональных комплексов, которые могли бы оказывать комплекс медицинских услуг, а также развития досуговых центров - культурных или спортивных.

Получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.

Полную версию делового завтрака "Российской газеты" с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко читайте в ближайшем номере "РГ".