Акции Pfizer и BioNTech выросли после сообщений о вакцине от COVID-19

Биржевой тикер с информацией об акциях Pfizer показан на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 9 ноября 2020 года. Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Новость о 90-процентной эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывают немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармпроизводитель Pfizer вызвала обвал на рынке, пишет Bloomberg. Акции производителей COVID-тестов стали терять в цене.

"Порядка десяти производителей тестов, акции которых торгуются на биржах, подешевели на 38 миллиардов долларов. Поскольку новости о вакцине заставили инвесторов засомневаться в устойчивости прибылей на рынке медицинских тестов", - цитирует издание РБК.

Наибольшие потери понесла американская компания Qiudel Corp., чья капитализация сократилась почти на четыре миллиарда до 8,1 миллиарда долларов. При этом акции Pfizer на прошедших торгах выросли на 15%.

Комментируя новость об успехе третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса, о которой объявили Pfizer и BioNTech, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что "миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах" и добавил, что в ноябре планируются к публикации данные о результатах пострегистрационных клинических исследований российской вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ имени Гамалеи.