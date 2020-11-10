Распоряжение губернатора Амурской области от 6 ноября 2020 года № 263-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 30.10.2020 № 259-р) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

"на проведение органами записи актов гражданского состояния Амурской области церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке только в присутствии лиц, вступающих в брак;";

2) пункт 11 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).";

3) дополнить пунктами 113-114 следующего содержания:

"113. Запретить нахождение в торгово-развлекательных центрах, торгово-развлекательных комплексах, торговых центрах, торговых комплексах детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей (законных представителей).

114. Собственникам, управляющим компаниям (арендодателям) торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов:

1) не допускать нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на территориях и в помещениях торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов, организаций общественного питания без сопровождения родителей (законных представителей);

2) приостановить работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi.";

4) пункт 1 приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

"1. Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7.00 до 21.00 (в иное время только на вынос).".

В.А.Орлов







