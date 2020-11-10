Британцы разгадали секрет автомобилей-миллионников

Британское издание об автомобилях Autocar в поисках ответа на вопрос "в чем секрет двигателей-миллионников?" собрал и изучил краткие истории 21 автомобиля с семизначными пробегами.

Забегая вперед, никакого тайного знания издание не выведало, рецепт долгой и безотказной работы двигателя сводится к своевременному обслуживанию, регулярной замене масла (чаще, чем предписывает производитель), и вниманию к техническому состоянию автомобиля в целом.

Наблюдение журнала не претендует на научную достоверность, но наводит на некоторые выводы об удивительно долгоиграющей технике и людях за ней стоящих. В большинстве случаев миллионные пробеги связаны с профессиональной деятельностью владельцев: коммивояжеры, перевозчики, таксисты, картографы - главные кандидаты в "миллионеры".

Сюда же можно причислить вынужденных ежедневно тратить по многу часов до места отдаленной работы и обратно. Однако не так уж редки обратные примеры, когда люди десятилетиями наматывают сотни километров пробега ежедневно не из необходимости.

Автомобильный журналист из США Мэтт Фарах в 2014 году расценил, что факт преодоления отметки в миллион миль удачно дополнит его реноме и приобрел Lexus LX400 с пробегом 847 000 миль на родном двигателе с намерением довести его до заветного миллиона (1,6 млн км).

На это у него ушло пять лет. Но самый известный автолюбитель-миллионник, он же обладатель рекорда Гиннеса, - Ирв Гордон и его Volvo 1800S, для которого неприступность рекорда стала главным дело всей жизни. Скончался Ирв в 2018 году на 78 году жизни и 3,2 млн миль (5,12 млн км).

Перечень безотказно работающих десятилетиями не позволяет отдать явное предпочтение ни определенной марке, ни континенту, ни даже конфигурации двигателя. На каждый 8-цилиндровый пикап-миллионер марок Dodge, Chevy или Toyota приходится не менее стойкий (со скидкой на нагрузку разумеется) Hyundai Elantra, Honda Accord, Mercedes-Benz с 4-цилиндровым дизелем или Volvo.

Теоретически самым верным спутником на всю жизнь мог бы стать какой-нибудь седан на 8 цилиндрах, чтобы и повседневные задачи выполнял без особой загрузки, и от соблазна припустить наверняка удерживал, как рамный Lincoln Town Car Чета Билайла из Канзаса с фордовским V8 под капотом, на котором он в свое удовольствие с 1983 года наколесил 1,3 миллиона миль.

Но тем удивительнее выглядят истории коммивояжера Питера Гилберта, проделавшего на своем Saab 900 SPG 1989 года с турбированным мотором 1 001 385 миль и Гая Ньюмарка и его полученного в подарок на окончание школы Porsche 356C 1964 года c 4-цилиндровым оппозитником с воздушным охлаждением от Volkswagen "Жук", отметку в миллион миль на котором он преодолел в 2016 году.