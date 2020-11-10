Bugatti за 300 млн рублей запатентован в России

Внешний образ гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport отныне защищен российским патентом. Документ за номером 122366 внесен в официальную базу Роспатента 6 ноября.

Bugatti Chiron Pur Sport один из самых редких и дорогостоящих автомобилей. Мелкосерийное производство модели стартовало нынешней весной. Общий тираж производства не превысит 60 экземпляров. Автомобиль представляет собой одновременно образец исключительно сложной инженерной проработки, технологической изощренности и высочайшего стандарта отделки.

В ряду автомобилей Bugatti Chiron именем Pur Sport отмечены самые адаптированные для гоночных трасс исполнения. Массивное стационарное антикрыло, развитые диффузор и сплиттер, более жесткие подвески, карбоновый стабилизатор поперечной устойчивости, облегченные на 4 кг колесные диски из магния, уникальные изготовленные специально для модификации шины Michelin Sport Cup 2R - все эти новшества позволили гарантировать уверенный контроль над автомобилем в поворотах даже при достижении центробежной силы величины в 1,6 силы тяготения.

Увеличенный на 3% рабочий диапазон 1500-сильного двигателя W16, переработанная коробка передач со сближенным на 15% передаточным рядом наделили автомобиль еще более невероятной динамикой разгона - 0-100 км/ч за 2,3 с, 0-200 км/ч за 5,5 с, 0-300 км/ч менее чем за 12 секунд - и беспрецедентной эластичностью - разгон 60-120 км/ч на 6 передаче из 7 - за 4,4 с. Каждый Bugatti Chiron Pur Sport строится индивидуально под заказчика.

Цена автомобиля без учета налогов и пошлин начинается от 3 млн евро (271 млн рублей).