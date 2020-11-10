Население Эстонии за время независимости уменьшилось на 15%

Департамент статистики Эстонии обнародовал данные о численности населения в республике. Оказывается, в период с 1990 по 2020 год она сократилась на 241 623 человека, то есть более чем на 15 процентов.

В настоящее время в Эстонии проживает 1 320 000 человек.

Тревожным, по оценке ведомства, является падение рождаемости на 41 процент. Это привело к тому, что численность молодежи упала на 42 процента: с 109 719 человек до 62 917 человек.

Дальнейшие прогнозы также не оптимистичны. Как утверждают в департаменте статистики, к 2080 в стране будут проживать 1 179 667 человек. То есть за 60 лет количество жителей сократится на почти на 150 000.

Напомним, ранее данные о численности населения были обнародованы в Литве. Там с 1990 по 2019 количество жителей сократилось на миллион человек.