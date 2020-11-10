Что делать, если не успеваешь завершить обгон

К сожалению, не все водители начинают обгон, убедившись в безопасности этого маневра. Опасные ситуации возникают постоянно: как действовать, если автомобиль несется навстречу и столкновение вроде бы неизбежно?

Для начала нужно определить момент, когда еще возможно вернуться на свою полосу. Если ваша машина еще не поравнялась с обгоняемой - особенно если это длинная фура или грузовик с прицепом - затормозить и нырнуть обратно бывает возможно. Во всех остальных случаях придется очень быстро принимать решения, как действовать на встречной полосе.

Во-первых, стоит предупредить водителя встречной машины, что вы не успеваете завершить обгон. Нужно моргать фарами и сигналить, чтобы дать понять: ситуация опасная для всех. Как правило, водитель встречного автомобиля в этом случае инстинктивно прижмется к обочине. Водитель фуры тоже отреагирует и максимально подвинется вправо, чтобы дать свободное место.

На двухполосной дороге возможно разъехаться даже трем машинам, пишет aif.ru. Ширина одной полосы составляет 3 метра: именно с таким показателем работает асфальтоукладчик. Ширина легкового автомобиля С-класса - примерно 1,75 метра, грузовика - до 2,4 метра.

Во-вторых, не стоит пытаться свернуть на обочину в последний момент: именно там, по статистике, и происходит большая часть столкновений при обгонах. Нужно постараться держаться как можно ближе к обгоняемому автомобилю, чтобы занять центр дороги. Самое опасное столкновение - лобовое, его необходимо пытаться избежать до последнего.

Это правило не работает, если на встречной полосе движется грузовик. Если он уйдет на обочину, то потеряет управление и повредит дорогостоящий груз. Поэтому лучше попытаться уйти влево самому, сбросив скорость. Тогда есть шанс отделаться разбитым бампером или пробитым колесом.

Но главная профилактика опасных столкновений - это золотое правило "не уверен - не обгоняй". Нельзя совершать этот маневр вслед за другими автомобилями "паровозиком", нельзя обгонять на подъемах холмов, даже если разметка прерывистая, нельзя выезжать на встречную полосу в местах с ограниченной видимостью. Важно всегда рассчитывать свой обгон, чтобы успеть завершить маневр.