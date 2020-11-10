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10.11.2020 22:48
Рубрика: Экономика

Что показала Apple на ноябрьской презентации

Текст: Иван Черноусов
Компания Apple провела третью осеннюю презентацию - на ней показали процессор Apple M1, на котором отныне будут работать все компьютеры "яблочной" компании, а также обновленные MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro 13.

Анонс начался с революционного продукта, который полностью изменит индустрию компьютеров. Речь идет о процессоре Apple M1. Во-первых, он создан по 5-нанометровому техпроцессу и содержит 16 миллионов транзисторов - это больше, чем у любого другого десктопного процессора. Для сравнения - в августе этого года компания Intel только представила 10-нм техпроцесс, а процессоры AMD работают на технологии 7-нм. На практике это означает, что пользователь получит еще большую производительность и автономность при весьма скромных размерах чипа.

Фото: pixabay.com
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Новый чип получил 8 ядер, четыре для высокой нагрузки и четыре энергоэффективных. Вычислительная мощность составляет 2.6 терафлопс. Как рассказали в Apple, новая операционная система разрабатывалась с целью получения максимальной производительности от нового процессора. M1 позволит компьютерам мгновенно выходить из режима сна, а разработчикам будет гораздо проще адаптировать свои приложения под все платформы - Mac, iPhone, iPad.

Первым устройством на новом "яблочном" процессоре стал MacBook Air. Благодаря обновленной начинке производительность чипа лэптопа увеличилась в 3,5 раза, а графики - в 5 раз. По заявлениям Apple, MacBook Air с процессором M1 быстрее чем 98% Windows-ноутбуков. Также в ноутбуке отказались от активного охлаждения, и на презентации отметили, что сам лэптоп будет очень тихим. Значительно увеличилось время автономной работы - 15 часов при средней нагрузке и 18 часов при просмотре видео. Цена на MacBook Air в России - от 99 990 рублей (999 долларов в США).

Apple обновила Mac mini. По сравнению с предыдущим поколением новый "яблочный малыш" стал в 3 раза быстрее, а обработка графики будет происходить в 6 раз быстрее. Цена на Mac mini с процессором M1 начинается от 74 990 рублей (в США от 699 долларов).

Наконец, третьим обновленным компьютером стал MacBook Pro 13. Благодаря чипу M1 он стал в 2,8 раза производительнее по сравнению со своим предшественником и справляется с обработкой графики в 5 раз быстрее. Новая "прошка" способна проработать в режиме веб-серфинга около 17 часов, а в режиме воспроизведения видео 20 часов. Цена на устройство в России начинается от 129 990 рублей (в США 1299 долларов).

Фото: Алексей Петров/РГ
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Закончилась презентация отсылкой к знаменитой рекламе, в которой спорили - кто же лучше: Mac или PC. Вышедший мужчина рассказал обо всех компьютерах на процессорах Intel или AMD по сравнению с новыми Mac, работающими на M1. Но если без шуток, то Apple в очередной раз изменила индустрию технологий. Можно с уверенностью сказать, что чипы M1 станут серьезным игроком на рынке процессоров, а Intel и AMD в ближайшее время придется сильно постараться, чтобы сделать свои процессоры еще лучше. Впрочем, от этого только выиграем мы с вами - потребители.

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