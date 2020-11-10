Указ главы Чувашской Республики от 10 ноября 2020 года № 292 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285) изменение, дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Запретить до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 16 лет) на торговых объектах площадью свыше 800 кв. метров, в торгово-развлекательных центрах без сопровождения их родителей или иных законных представителей.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







