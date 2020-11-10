Эксперты рассказали, с чем связано резкое увеличение числа вакансий в РФ

С июля по сентябрь число вакансий в стране выросло в полтора раза по сравнению с прошлогодним показателем, а уровень предлагаемых зарплат увеличился на 17 процентов.

Как отмечают представители сервисов по подбору персонала, оживлению сферы занятости во многом способствовали меры господдержки бизнеса.

Как отмечает RT со ссылкой на экспертов, в частности, пандемия коронавируса послужила ключевым фактором для роста числа вакансий с удаленной занятостью. Так, число вакансий с подобным режимом работы за последний год выросло более чем в два раза.

Напомним, в Минтруде предлагают создать единую цифровую платформу для работников и работодателей, куда бы стекались все предложения по трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке кадров. Проект соответствующего федерального закона уже разработан, он проходит обсуждение в Российской трехсторонней комиссии.