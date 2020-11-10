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10.11.2020 11:35
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, с чем связано резкое увеличение числа вакансий в РФ

С июля по сентябрь число вакансий в стране выросло в полтора раза по сравнению с прошлогодним показателем, а уровень предлагаемых зарплат увеличился на 17 процентов.

Фото: Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
Как получить новую профессию или подобрать подходящую вакансию

Как отмечают представители сервисов по подбору персонала, оживлению сферы занятости во многом способствовали меры господдержки бизнеса.

Как отмечает RT со ссылкой на экспертов, в частности, пандемия коронавируса послужила ключевым фактором для роста числа вакансий с удаленной занятостью. Так, число вакансий с подобным режимом работы за последний год выросло более чем в два раза.

Напомним, в Минтруде предлагают создать единую цифровую платформу для работников и работодателей, куда бы стекались все предложения по трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке кадров. Проект соответствующего федерального закона уже разработан, он проходит обсуждение в Российской трехсторонней комиссии.

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