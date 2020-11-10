Уже в 2022 году в Европе все автомобили будут производить с предустановленной возможностью монтажа алкозамков - устройств, которые в случае, если в них дыхнет нетрезвый водитель, не дадут завести двигатель. Об этом рассказал на конференции, посвященной этим устройствам, исполнительный директор Европейского совета по транспортной безопасности Антонио Авенозо. Однако и он, и остальные участники мероприятия высказались против поголовного оснащения машин такими приборами.

Напомним, минпромторг до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения алкозамков. Предполагается, что ими будут оснащать все производимые и ввозимые автомобили. Это вызвало огромное количество споров.

Как сообщил на конференции председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, в России с 2003 года снижается потребление алкоголя. Снижается количество аварий. Но количество ДТП с нетрезвыми водителями остается неизменным из года в год. Около 25 процентов погибших в дорожных катастрофах приходится на аварии с нетрезвыми водителями.

В качестве рекомендации он предложил каршеринговым компаниям и коммерческим перевозчикам устанавливать алкозамки добровольно. Можно было бы ввести обязательную их установку на автомобили тех, кто уже попадался нетрезвым за рулем. Добровольно может их установить и любой собственник машины. Но вводить обязательную их установку при производстве автомобиля или при ввозе машины в страну, он считает излишним.

Депутат Вячеслав Лысаков напомнил, что в Европе алкозамки активно применяются. Но в качестве альтернативы наказанию, которое предусмотрено за управление в нетрезвом виде. Если водитель впервые попался нетрезвым за рулем, он может избежать лишения прав установкой за свой счет такого прибора. При этом прибор проходит ежемесячную поверку. А если выяснится, что водитель пытался завести машину нетрезвым, то ему будет грозить отложенное наказание и весь срок придется проходить пешком.

Такие замки можно устанавливать на школьные автобусы, на машины, перевозящие опасные грузы, считает депутат. Но чтобы применять их даже для тех, кто попадался нетрезвым за рулем, необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, чтобы информация о попытке завести машину в нетрезвом виде тут же попадала в контролирующие органы. А для этого под алкозамки необходимы соответствующие законы.

Повсеместная установка таких замков будет противоречить закону о защите прав потребителей. Зачем человек будет покупать машину с таким устройством, если оно ему просто не нужно и пьяным за руль он садиться не собирается?

Как рассказал Антонио Авенозо, в Европе также 25 процентов смертельных аварий приходится на пьяные ДТП. Тут мы от них не отстаем. Алкозамки используют во многих странах. Больше всего их установлено в Швеции - 100 тысяч. Сложно найти такси без алкозамка. Во Франции в обязательном порядке ими оснащают школьные автобусы. В Финляндии - все машины, перевозящие детей дошкольного возраста.

А для реабилитации нарушителей в Швеции каждый год устанавливают по 3 тысячи алкозамков, в Бельгии - по 750, в Финляндии - по 450.

Их использование позволяет не только сократить количество ДТП, но и количество повторных нарушений. А также сохранить за людьми рабочие места. Ведь лишившийся прав за нетрезвое вождение водитель остается без работы. Алкозамок решает эту проблему.

Более того, по словам Антонио Авенозо, обновленный регламент ЕС по правилам безопасности дорожного движения включает в себя требование на наличие в машине интерфейса для установки алкозамков или четкой инструкции для их установки. В 2022 году эти положения станут обязательными.

Но Евросоюз также не поддерживает установку алкозамков на все автомобили, сообщил Антонио Авенозо. Хотя со временем обязательное оборудование ими коммерческого транспорта в Европе будет возможным.