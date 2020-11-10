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Рубрика: В мире

Генпрокурор США постановил провести расследования нарушений на выборах

Генеральный прокурор США Уильям Барр. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Генеральный прокурор США Уильям Барр. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Генеральный прокурор США Уильям Барр. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Генеральный прокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследования заявлений о возможных нарушениях на президентских выборах. Такую информацию распространило агентство Associated Press, ссылаясь на документ минюста.

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Генпрокурор указал, что расследования должны проводиться только в том случае, если существуют "ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях", а также если эти нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате, пишет РИА Новости.

Президентские выборы в США состоялись третьего ноября. Официально их результаты еще не объявлены, подсчет голосов продолжается, но ряд американских СМИ прогнозирует победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Республиканец Дональд Трамп не признал поражения. Он сообщил о нарушениях в ходе выборов со стороны демократов, пообещав отстаивать свою позицию в суде. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

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