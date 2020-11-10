Главный микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков

Самолечение антибиотиками при вирусных инфекциях не только бессмысленно, но и опасно, предупреждает главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов.

"Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 - нового коронавируса SARS-Cov-2. Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков", - говорит Козов. - Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, включая лейкоцитоз, появление гнойной мокроты и повышение уровня прокальцитонина ≥0,5 нг/мл".

Специалистов очень беспокоит, что сейчас абсолютное большинство больных COVID-19 пытается лечиться антибиотиками - самостоятельно или по назначению врача. В связи с этим и представители Минздрава России, и профессиональные объединения врачей обращались к врачам, ведущим амбулаторных пациентов, чтобы не делать избыточных назначений и не рекомендовать антибактериальные препараты без показаний.

"По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях, - отмечает Козлов. - Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем. Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям. Поэтому не покупайте антимикробные препараты для системного применения в учреждениях аптечной сети самостоятельно, без рецепта врача. Это может привести к серьезным неблагоприятным последствиям для Вашего здоровья. В случае же, если врач назначил Вам антибиотики, пожалуйста, четко следуйте его рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения".