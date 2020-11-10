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10.11.2020 15:17
Рубрика: Власть

Госдума утвердила кандидатуру Новака на пост вице-премьера

Текст: Татьяна Замахина
Александр Новак утвержден для назначения на пост вице-премьера. Такое решение Госдума приняла на пленарном заседании.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить министра энергетики Александра Новака на пост зампредседателя правительства (десятый пост вице-премьера был создан указом президента). В тот же день кандидат подробно ответил на вопросы профильного комитета. Так что на пленарном заседании предполагались только выступления.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Депутаты отметили опыт работы кандидата в сфере энергетики - с 2012 года он был профильным министром. Глава думского комитета Павел Завальный особо подчеркнул значение того, что в России появится вице-премьер, отвечающий за энергетику. Это означает усиление работы в этом направлении, улучшение координации ведомств, подчеркнул депутат-профильник. По словам Завального, это важно для российской экономики, так как ТЭК не только, по сути, субсидирует ее, но и дает миллионы рабочих мест в стране.

"И теперь отдельный вице-премьер будет заниматься этими вопросами, - сказал Завальный. - Это лучший кандидат, имея в виду опыт работы вообще по жизни, и в министерстве энергетики. За годы его руководства отрасль активно развивалась, достигла отличных показателей в том числе и на внешних рынках".

Взявший слово Новак главной задачей на посту назвал обеспечение внутреннего рынка качественными источниками энергии, а также ускорение процесса газификации страны. Еще одна крупнейшая задача - сохранение лидирующего положения РФ в этой сфере в мире. Для этого нужно занимать и новые ниши - это и возобновляемые источники энергии, и водородная энергетика (Россия, по расчетам Новака, может стать ведущим игроком в этой сфере).

При развитии отрасли, по словам кандидата, нужно уделить внимание регионам с пока еще не освоенным ресурсным потенциалом - Таймыру, Восточной Сибири и Арктике. "В будущем это будет замещать добычу в других регионах", - сообщил Новак. Еще одним конкурентным козырем РФ он назвал развитие СПГ-индустрии. "Мы должны к 2035 году занять более 20% мирового рынка", - подчеркнул кандидат.
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Кроме того, Новак отметил, что "необходимо продолжить активное взаимодействие с ведущими мировыми энергетическими державами для обеспечения стабильности функционирования мирового энергетического рынка".

О кандидате хорошо отозвались не только в "Единой России", но и в оппозиционных фракциях. Коммунисты заранее объявили, что воздержатся по всем предложенным кандидатурам, однако лидер фракции Геннадий Зюганов назвал Новака "профессионально подготовленным человеком". Выступавший от "справороссов" Игорь Ананских отметил, что Новак в должности главы Минэнерго не уходил от вопросов, профессионально работал в рамках "ОПЕК+".

У депутатов нашлись пожелания к будущему вице-премьеру. Профильный комитет рекомендовал активнее развивать новые виды энергетики, коммунисты - делать упор на газификацию и борьбу с износом сетей, улучшать тарифную политику. У "единороссов" оказались схожие пожелания. В частности, глава "единороссов" Сергей Неверов заявил, что не стоит "слепо следовать рекомендациям" ВТО в части тарифной политики.

Напомним, что, согласно новой процедуре назначения правительства, Госдума утверждает членов кабмина по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств. Это стало следствием реализации поправок в Конституцию, за которые ранее проголосовали россияне.

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