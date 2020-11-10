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Хью Лори и Эмилия Кларк озвучат мультфильм по произведению Пратчетта

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    10.11.2020, 18:51
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Знаменитые британские актеры Хью Лори ("Дживс и Вустер", "Доктор Хаус") и Эмилия Кларк ("Игра престолов") присоединятся к анимационному проекту, в котором также примут участие Химеш Патель, Джема Артертон и Хью Бонневилль.

Фото: youtube.com/ FilmIsNow Family Movie Trailers
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Литературной основой проекта станет юмористическое произведение английского писателя Терри Пратчетта "Изумительный Морис и его учёные грызуны" (The Amazing Maurice and his Educated Rodents). Об этом сообщает Variety.

Роман, написанный в 2001 году (на русский переведен в 2018-м), относится к фантастической вселенной "Плокского мира", будучи двадцать восьмой книгой цикла. Он представляет собой вольную трактовку немецкой легенды о "Гамельнском крысолове". В прочтении Пратчетта крысы оказываются не настолько глупыми, чтобы слепо идти на верную погибель, они формируют стратегический альянс с котом Морисом, а затем отправляются в городок Бад Блинтц, являющий собой вполне складный образ антиутопического мироустройства.

Судя по всему, голосом Лори заговорит Морис, Кларк станет Малисией, дочерью бургомистра, Патель - мальчиком-флейтистом Китом, Артертон - крысой-секретарем Китом, а Бонневилль - самим бургомистром.

Режиссерами фильма для Sky Cinema станут Тоби Генкель ("Проделки близнецов", "Трио в перьях") и Флориан Вестерманн ("Упс… Ной уплыл!", "Пришельцы в доме") , релиз картины намечен на 2022 году.

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