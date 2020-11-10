Hyundai пообещала 12 новых кроссоверов и россыпь спорт-версий

Компания Hyundai провела презентацию североамериканской спецификации нового поколение Tucson.

В рамках пресс-конференции, посвящённой этому событию и дальнейшим планам компании, было заявлено о 12 обновлённых и новых моделях сегмента SUV, которые будут представлены менее чем за 15 месяцев, а также о развитии спорт-линейки.

В компании уточнили, что это будут "модернизированные версии моделей с двигателями внутреннего сгорания, умеренные и подключаемые гибриды, электрокары и "заряженные" N-модификации. В их числе Santa Fe, Kona, пикап Santa Cruz и Ioniq 5.

Что касается версий N Line и N, то до конца 2022 года Hyundai планирует вывести на рынок семь таких моделей. Только-только на рынок США вышла самая мощная модификация Hyundai Sonata, следующей в премьерном списке идёт Elantra N и Tucson N Line.