Бой чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна и американца Алджамейна Стерлинга станет главным событием турнира UFC 256, который пройдет 12 декабря в Лас-Вегасе.

Изначально возглавить кард (список основных боев вечера) должен был поединок Аманды Нуньес и Меган Андерсон. Но этот бой отменен. Заменят девушек Ян со Стерлингом. Событие - само по себе нерядовое: не так часто бой в легчайшем весе получает статус главного на турнире.

"Слышал, нам нужен новый главный бой. Расслабься дядя и располагайся поудобнее, - написал Стерлинг в "Твиттере", обращаясь к президенту UFC Дэйне Уайту. - Бойцы легчайшего веса разберутся с этим. А ты просто сиди и получай удовольствие".

Отметим, что для Петра Яна этот бой станет первой защитой чемпионского пояса, который он завоевал в Абу-Даби 12 июля этого года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Алду.