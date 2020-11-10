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10.11.2020 16:00
Рубрика: Власть

Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное

Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал интервью "Российской газете". Главное:
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

- За девять месяцев 2020 года в суды направлено 5925 уголовных дел о коррупции. В ходе следствия в счет погашения ущерба возмещено более 2,3 миллиарда рублей; кроме того, наложен арест на имущество стоимостью более восьми млрд рублей. Таким образом, возмещение ущерба обеспечено на 77%.

- Есть новости о бывшем сити-менеджере Нижнего Новгорода Олеге Кондрашове, являющемся фигурантом уголовного дела о получении взяток. Мы располагаем данными, что он действительно находится в США, и срок действия его визы истек. Кстати, подобные прецеденты у нас уже были: фигурантов других уголовных дел, также скрывавшихся в этой стране, но нарушивших визовый режим, депортировали в Россию.

- С 2011 года, когда к подследственности Следственного комитета были отнесены налоговые преступления, удельный вес возбужденных уголовных дел данной категории вырос в три раза. Сумма возмещенного в ходе процессуальной деятельности ущерба возросла с 5,3 млрд рублей в 2011 году до 33,5 млрд рублей в 2019 году. В первом полугодии текущего года она составила почти 15 млрд рублей.

- В одной только Московской области зарегистрировано 822 проблемных дома, в реестр обманутых дольщиков включено свыше 50 тысяч граждан. В Ленинградской области застройщиками нарушены обязательства по 17 тысячам договоров в отношении 180 домов.

- Я считаю, что необходимо тщательно проработать вопрос о возможности конфискации лесозаготовительной техники, которая используется так называемыми черными лесорубами для незаконной рубки лесных насаждений, но при этом официально находящейся в собственности третьих лиц, которые формально не участвуют в незаконной рубке и хищениях леса.

- Для более эффективной защиты права потерпевшего на возмещение ущерба, причиненного преступлением, необходимо скорректировать статью 115 УПК РФ. В этой норме необходимо закрепить возможность сохранять арест имущества, когда требования потерпевшего признаны обоснованными, но вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте здесь.

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