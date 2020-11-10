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10.11.2020 19:50
Рубрика: Власть

Изменена процедура назначения директоров ФСБ и СВР

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)
Уточнены ряд положений законов "О федеральной службе безопасности" и "О внешней разведке" в соответствии с обновленной Конституцией. Соответствующий закон публикует "Российская газета".
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Как напомнил председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, согласно новым конституционным положениям меняется порядок назначения на должность руководителей федеральных министерств и ведомств, которые относятся к т.н. "силовому блоку" и находятся в непосредственном подчинении президента. Они назначаются главой государства после консультаций с Советом Федерации.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
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В этой связи принятым законом определяется процедура проведения консультаций президента с Советом Федерации по кандидатурам на должности директора ФСБ России и директора СВР России. Указывается, что президент вносит в Совет Федерации представления и другие материалы, характеризующие кандидатуру, а Совет Федерации не позднее недельного срока информирует главу государства в письменной форме о результатах рассмотрения представленных кандидатур.

Кроме того, вводится запрет для сотрудников Федеральной службы безопасности и сотрудников органов внешней разведки иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства, если иное не обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности или разведывательной деятельности соответственно.

"Принятые законы направлены на реализацию обновленных положений Конституции в сфере обеспечения безопасности, укрепления суверенитета и защиты территориальной целостности нашей страны", - отметил Павел Крашенинников.

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