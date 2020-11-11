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11 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)

Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 366-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 16 Федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 Федерального закона "О внешней разведке"

Дата подписания 9 ноября 2020 г.
Опубликован 11 ноября 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Изменена процедура назначения директоров ФСБ и СВР

Принят Государственной Думой 28 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст. 1269; 2000, N 46, ст. 4537; 2003, N 27, ст. 2700; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 50, ст. 6241; 2008, N 52, ст. 6235; 2011, N 30, ст. 4589; 2014, N 26, ст. 3384; 2016, N 1, ст. 88) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) часть третью изложить в следующей редакции:

"Управление федеральной службой безопасности осуществляется руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности через указанный федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы. Руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности назначается на должность Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) и освобождается от должности Президентом Российской Федерации.";

б) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

"Президент Российской Федерации вносит в Совет Федерации представление по кандидатуре руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и другие материалы, характеризующие представляемую кандидатуру.

Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления и других материалов, указанных в части четвертой настоящей статьи, информирует в письменной форме Президента Российской Федерации о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.";

2) в статье 16:

а) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим или работником органов федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства (если в соответствии с решением руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности иное не обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности), способный по своим личным, профессиональным и психологическим качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности. Квалификационные требования к уровню образования, стажу, профессиональным знаниям и навыкам сотрудника органов федеральной службы безопасности, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или уполномоченными им должностными лицами.";

б) пункт "а" части третьей признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 января 1996 года N 5-ФЗ "О внешней разведке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 143; 2000, N 46, ст. 4537; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 8, ст. 934; 2014, N 26, ст. 3365; 2016, N 1, ст. 88; 2017, N 1, ст. 46) следующие изменения:

1) в статье 12:

а) в части второй:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) назначает на должность руководителей органов внешней разведки Российской Федерации, за исключением руководителя Службы внешней разведки Российской Федерации;";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации руководителя Службы внешней разведки Российской Федерации и освобождает его от должности.";

б) дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

"Президент Российской Федерации вносит в Совет Федерации представление по кандидатуре руководителя Службы внешней разведки Российской Федерации и другие материалы, характеризующие представляемую кандидатуру.

Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления и других материалов, указанных в части третьей настоящей статьи, информирует в письменной форме Президента Российской Федерации о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.";

2) часть вторую статьи 17 изложить в следующей редакции:

"Сотрудником органа внешней разведки Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства (если иное не обусловлено решением задач разведывательной деятельности), способный по своим личным и профессиональным качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья выполнять возложенные на него обязанности.".

Президент Российской Федерации В. Путин