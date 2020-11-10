Китай придаст более сильный импульс восстановлению и долгосрочному развитию мировой экономики, - сообщил 30 октября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на пресс-конференции.

Как отмечает Медиакорпорация Китая, в последнее время лидеры многих стран, представители международных финансовых организаций и транснациональных компаний с оптимизмом смотрят на экономическое развитие Китая и выражают уверенность в отношении будущего развития страны.

Комментируя это, Ван Вэньбинь процитировал Коммюнике 5-го пленума Центрального комитета Компартии Китая 19-го созыва. В документе отмечается, что Китай будет неуклонно реализовывать новую концепцию качественного развития, включающую инновации, координацию, экологичность, открытость и совместное использование. КНР ускорит реализацию новой модели развития, в которой внутренний рынок занимает главное место, а вместе с внешним рынком способствует обоюдному развитию. Страна в основном осуществит социалистическую модернизацию к 2035 году.

Мировые СМИ, пристально следившие за ходом 5-го пленума ЦК КПК 19-го созыва, прокомментировали его итоги, отмечая значимость принятых решений как для Китая, так и для мирового сообщества в целом. Цель Пекина по созданию независимой технологической индустрии стала стратегической опорной точкой пятилетнего плана, определяющего главные национальные приоритеты, сообщает издание "Вашингтон пост" со ссылкой на агентство Bloomberg. Это означает, что Китай удваивает усилия, чтобы ослабить зависимость от иностранных компаний.

В то время как правительство США пытается обуздать или даже дестабилизировать крупные технологические компании, считая, что у них слишком много власти, Китай движется в противоположном направлении. Пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва поставил перед нацией задачу развивать самообеспеченность и наращивать свою технологическую мощь. Результатом станет укрепление внутреннего рынка для китайских компаний. Кем бы ни был следующий крупный китайский технологический гигант, можно не сомневаться, что у Пекина есть деньги и решимость, чтобы добиться успеха.

Китай стремится к большей самодостаточности, чтобы не зависеть от внешнего мира, отмечает La Vanguardia. Инновации, повышенный внутренний спрос, высокий уровень безопасности в области противодействия возможным угрозам и приверженность модели "зеленой" энергетики - лишь некоторые из столпов, на которых будет основан новый пятилетний план Китая на 2021-2025 годы. С его помощью власти Китая намереваются быстрее выйти из кризиса, охватившего планету, и в ближайшие годы превратить страну в зрелую экономическую, военную и культурную державу.

Си Цзиньпин: Со следующего года Китай начнет новый путь к полному строительству современной социалистической страны. Это станет новым этапом в развитии Китая. Отвечая на изменяющиеся обстоятельства и новые требования, мы поставили перед собой задачу формирования новой парадигмы развития, в основе которой лежит внутреннее потребление. (Программная речь на открытии импортной ЭКСПО-2020)

В то время как Европа ограничена борьбой со второй волной коронавируса и неопределенностью в связи с предстоящими выборами в США, члены ЦК Компартии Китая решают, как строить будущее своей страны в долгосрочной перспективе. Была подчеркнута необходимость развития, ориентированного в большей степени на достижение устойчивого внутреннего рынка, который сделает страну менее зависимой от экспорта. В соответствии с этим руководство страны провозгласило инновации и технологическую самодостаточность стратегическими "ядрами" развития. Фундаментальным аспектом этих усилий является достижение полной независимости в производстве полупроводников, применяемых в ключевых технологиях, таких как сети 5G, автономные транспортные средства или искусственный интеллект.

Пленум показал, что правящие элиты остаются едиными под руководством Си Цзиньпина, авторитет которого укрепился в результате успешной борьбы с коронавирусом. Участники высоко оценили "величайшее стратегическое достижение страны" в борьбе с пандемией.

Пекин сталкивается с большим количеством проблем, однако это не мешает ему работать над планом развития страны и, как сказал Си Цзиньпин, к 2035 году превратить Китай в "великую современную социалистическую страну".

Cелфи на память с участниками Недели моды в Пекине. Страна уверенно движется к достижению среднезажиточного общества. 26 октября 2020 года. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 29 октября на заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" призвал исходить из реалий сегодняшнего дня. "В Китае рост, может быть, не такой, как Китаю хотелось бы, но все-таки это рост, и рост существенный. В этом смысле Китай остается драйвером развития мировой экономики, надо это признать, - отметил Владимир Путин. - И уровень, объем китайской экономики по паритету покупательной способности стал больше, чем объем экономики Соединенных Штатов Америки".

В опубликованном "Российской газетой" коммюнике 5-го пленума ЦК Компартии Китая 19-го созыва говорится, что к 2035 году экономический и научно-технический потенциал, а также комплексные возможности страны значительно возрастут. За год после проведения 4-го пленума ЦК КПК 19-го созыва экономический рост Китая превзошел ожидания, уровень жизни населения был обеспечен на должном уровне, а общая социальная обстановка оставалась стабильной.

За период с 2016 по 2020 год в Китае создана крупнейшая в мире система социального обеспечения. Почти 1 миллиард пожилых людей в Китае получают пенсию по старости, более 1 миллиарда граждан страны включены в систему медицинского страхования. На пленуме были озвучены цифры по трудоустройству: в поселках городского типа и городах создано свыше 60 миллионов рабочих мест.

Но на этом реформы в социальной сфере не заканчиваются. Требуется полностью искоренить крайнюю нищету и достичь среднезажиточного общества.

К 2035 году Китай планирует завершить урбанизацию, индустриализацию, информатизацию и модернизацию сельского хозяйства. Инновационное развитие страны способствует расширению экономического и технологического потенциала и завершению социалистической модернизации.