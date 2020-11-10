Конституционный суд получит новые полномочия

Конституционный суд России получит право проверять по запросу главы государства конституционность законопроектов. Соответствующими полномочиями его наделяют поправки в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации".

Во вторник закон публикует "Российская газета". Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил "РГ", что принятым законом приводятся в соответствие с обновленными положениями Конституции нормы о порядке формирования и полномочиях Конституционного суда.

В соответствии с Конституцией предусматривается, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного суда и его заместителя. Отмечается, что КС может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей. При этом принимать решения Конституционный суд правомочен при участии в заседании не менее 6 судей. К кандидату на должность судьи Конституционного суда устанавливаются требования в части отсутствия гражданства иностранного государства. Судьям запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Еще одна новация: по запросу президента страны Конституционный суд будет проверять конституционность законопроектов до их принятия Госдумой в третьем чтении, принятых законов до их подписания президентом. А также законов субъектов РФ до их обнародования высшим должностным лицом субъекта РФ. Внесение в КС такого запроса приостанавливает дальнейшую работу с этими актами. Если Конституционный суд не подтвердит конституционность проекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию.

"После устранения нарушений законопроект может быть внесен повторно, - пояснил Павел Крашенинников. - То есть речь идет о предварительном нормоконтроле. Признание конституционности неподписанного (неопубликованного) закона или законопроекта не исключает его последующей проверки Конституционным судом применительно к конкретной ситуации с учетом складывающейся правоприменительной практики, в том числе по жалобам граждан и по запросам судов".

Расширяется перечень объектов проверки: проверяется конституционность законов и нормативных актов президента, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства страны, субъектов РФ.