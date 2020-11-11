Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2020 г. N "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации"

Одобрен Государственной Думой 27 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 13, ст. 1447; 2001, N 7, ст. 607; N 51, ст. 4824; 2004, N 24, ст. 2334; 2005, N 15, ст. 1273; 2007, N 7, ст. 829; 2009, N 23, ст. 2754; 2010, N 45, ст. 5742; 2011, N 1, ст. 1; 2012, N 53, ст. 7572; 2013, N 14, ст. 1637; 2014, N 11, ст. 1088; N 23, ст. 2922; 2015, N 24, ст. 3362; N 51, ст. 7229; 2017, N 1, ст. 2; 2018, N 31, ст. 4811) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Конституционный Суд Российской Федерации - высший судебный орган конституционного контроля

Конституционный Суд Российской Федерации - высший судебный орган конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющий судебную власть самостоятельно и независимо посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации.";

2) в статье 3:

а) в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Конституционный Суд Российской Федерации:";

пункты 1 - 32 изложить в следующей редакции:

"1) по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации), Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума), одной пятой сенаторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:

а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации;

2) по ходатайству Президента Российской Федерации, любого из участвующих в споре органов разрешает споры о компетенции:

а) между федеральными органами государственной власти;

б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации;

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод проверяет конституционность федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты;

31) по запросам судов проверяет конституционность федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, подлежащих применению соответствующим судом в конкретном деле;

32) по запросам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации в межгосударственном органе, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации;";

дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33) по запросам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации разрешает вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации;";

пункты 4 - 51 изложить в следующей редакции:

"4) по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации;

5) по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации или Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления;

51) по запросам Президента Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации проверяет конституционность вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом, регулирующим проведение референдума Российской Федерации;";

дополнить пунктом 52 следующего содержания:

"52) по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также законов, принятых в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, до их подписания Президентом Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации до их обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);";

пункт 6 признать утратившим силу;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской Федерации и федеральными конституционными законами.";

б) дополнить частью шестой следующего содержания:

"Конституционный Суд Российской Федерации вправе выступать с законодательной инициативой по вопросам своего ведения.";

3) статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из одиннадцати судей, включая Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей.

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены определенным сроком.";

4) часть третью статьи 7 изложить в следующей редакции:

"Имущество, необходимое Конституционному Суду Российской Федерации для осуществления его деятельности и находящееся в его оперативном управлении, является федеральной собственностью. Конституционный Суд Российской Федерации может наделять функциями по осуществлению права оперативного управления указанным имуществом структурные подразделения, входящие в состав его аппарата.";

5) статью 8 дополнить словами ", постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства";

6) в статье 9:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Предложения о кандидатах на должности судей Конституционного Суда Российской Федерации могут вноситься Президенту Российской Федерации комитетами Совета Федерации и Государственной Думы, Верховным Судом Российской Федерации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральными юридическими ведомствами, а также выборными органами судейского сообщества в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации, всероссийскими юридическими сообществами, юридическими научными и образовательными организациями.";

б) в части третьей слова "членов (депутатов) Совета Федерации" заменить словами "сенаторов Российской Федерации";

в) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Если в случае выбытия судьи из состава Конституционного Суда Российской Федерации число судей окажется менее восьми, представление о назначении другого лица на вакантное место судьи вносится Президентом Российской Федерации в Совет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии.";

7) в статье 11:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может быть сенатором Российской Федерации, депутатом Государственной Думы, иных представительных органов, занимать либо сохранять за собой другие государственные или общественные должности, иметь частную практику, заниматься предпринимательской, иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, занятие которой не должно препятствовать выполнению обязанностей судьи Конституционного Суда Российской Федерации и не может служить уважительной причиной отсутствия на заседании, если на то не дано согласия Конституционного Суда Российской Федерации. Запрет быть сенатором Российской Федерации, депутатом, занимать другие государственные должности, а также осуществлять иную деятельность, если она допустима для пребывающего в отставке судьи в соответствии с федеральным законом, регулирующим статус судей в Российской Федерации, не распространяется на судей Конституционного Суда Российской Федерации, пребывающих в отставке.";

б) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе в печатных изданиях, средствах массовой информации, самостоятельно распространяемых текстах, на сайтах (страницах сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в выступлениях перед любой аудиторией, в переписке с органами публичной власти, организациями и гражданами, которые исходя из обстоятельств ее ведения могут ее обнародовать, высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации либо изучается или принят к рассмотрению Конституционным Судом Российской Федерации, до принятия решения по этому вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного Суда Российской Федерации.";

в) дополнить новой частью пятой, частями шестой и седьмой следующего содержания:

"Судье Конституционного Суда Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

На судью Конституционного Суда Российской Федерации распространяются также иные запреты и ограничения, предусмотренные федеральным законом, регулирующим статус судей в Российской Федерации.

На судью Конституционного Суда Российской Федерации, пребывающего в отставке, распространяются положения настоящей статьи, за исключением случаев, если настоящей статьей или федеральным законом, регулирующим статус судей в Российской Федерации, в отношении судьи, пребывающего в отставке, предусматривается возможность занятия соответствующей деятельностью и совершения определенных действий.";

г) часть пятую считать частью восьмой;

8) в части второй статьи 12 слова "двух третей от общего числа судей" заменить словом "восьми";

9) часть вторую статьи 13 изложить в следующей редакции:

"Материальные гарантии независимости судьи Конституционного Суда Российской Федерации, связанные с оплатой его труда, предоставлением ежегодного отпуска, социальным обеспечением, обеспечением жильем, социально-бытовым обслуживанием, обязательным государственным страхованием жизни и здоровья судьи, а также принадлежащей ему и членам его семьи собственности, устанавливаются настоящим Федеральным конституционным законом, другими федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В случаях, если другими правовыми актами для судей предусмотрены иные нормы, устанавливающие более высокий уровень их правовой защиты, материального и социального обеспечения, к судьям Конституционного Суда Российской Федерации применяются положения этих актов.";

10) в части второй статьи 15 слова "за мнение, выраженное" заменить словами "за позицию, выраженную";

11) в части третьей статьи 16 слово "заместителей" заменить словом "заместителя";

12) в части четвертой статьи 17 слова ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 части первой настоящей статьи" исключить;

13) в статье 18:

а) в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации, в том числе Председателя и заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, прекращаются ввиду:";

пункты 1 - 4 изложить в следующей редакции:

"1) нарушения порядка его назначения на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации и несоблюдения при его назначении требований к кандидату на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации, установленных Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом;

2) достижения судьей предельного возраста пребывания в соответствующей должности;

3) личного письменного заявления судьи об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности;

4) утраты судьей гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) занятия деятельностью или совершения действий, не совместимых с должностью судьи;";

б) части третью - пятую изложить в следующей редакции:

"Прекращение полномочий Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации может осуществляться Конституционным Судом Российской Федерации, а в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий, также Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.

При прекращении полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации Конституционным Судом Российской Федерации соответствующее решение Конституционного Суда Российской Федерации направляется Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации и является официальным уведомлением об открытии вакансии.

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации возможно по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 4 - 7 части первой настоящей статьи.";

в) дополнить частью шестой следующего содержания:

"Конституционный Суд Российской Федерации вправе предложить Президенту Российской Федерации обратиться в Совет Федерации с представлением о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 4 - 7 части первой настоящей статьи, в случае, если у Конституционного Суда Российской Федерации есть основания полагать, что соответствующие обстоятельства нуждаются в дополнительной проверке.";

14) в части второй статьи 21:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) принимает решения о приостановлении или прекращении полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации, кроме случаев прекращения их Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации в соответствии с частями третьей и пятой статьи 18 настоящего Федерального конституционного закона; о предложении Президенту Российской Федерации обратиться в Совет Федерации с представлением о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации в соответствии с частью шестой статьи 18 настоящего Федерального конституционного закона; о наличии оснований для досрочного прекращения Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации полномочий Председателя или заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;";

15) в статье 23:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Назначение на должность Председателя и заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации";

б) часть первую изложить в следующей редакции:

"Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации сроком на шесть лет.";

в) часть вторую признать утратившей силу;

г) части третью - пятую изложить в следующей редакции:

"Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации по истечении срока их полномочий могут быть назначены на должность на новый срок.

Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации по личному письменному заявлению могут сложить с себя эти полномочия. Сложение полномочий констатируется решением Конституционного Суда Российской Федерации.

Полномочия Председателя или заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации могут быть досрочно прекращены Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации без прекращения его полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации в случае, если решением Конституционного Суда Российской Федерации установлено, что Председатель или заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации не исполняет должностные обязанности или исполняет их ненадлежащим образом. Указанное решение Конституционного Суда Российской Федерации принимается большинством не менее двух третей голосов от числа действующих судей Конституционного Суда Российской Федерации тайным голосованием в порядке, установленном Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации. Лицо, занимающее должность Председателя или заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, с прекращением полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации одновременно утрачивает статус Председателя или заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации.";

16) пункт 4 части первой статьи 24 изложить в следующей редакции:

"4) осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного Суда Российской Федерации, представляет на утверждение Конституционного Суда Российской Федерации кандидатуры руководителя аппарата и руководителя Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, Положение о Секретариате Конституционного Суда Российской Федерации, численность и структуру аппарата;";

17) статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Временное исполнение обязанностей Председателя Конституционного Суда Российской Федерации

Во всех случаях, когда Председатель Конституционного Суда Российской Федерации не в состоянии исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации.

В случае невозможности исполнения обязанностей Председателя заместителем Председателя Конституционного Суда Российской Федерации временное исполнение этих обязанностей переходит последовательно к судье, имеющему наибольший стаж работы в должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации, а при равном стаже - к старейшему по возрасту судье Конституционного Суда Российской Федерации.";

18) статью 26 изложить в следующей редакции:

"Статья 26. Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации

Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации осуществляет по уполномочию Председателя Конституционного Суда Российской Федерации его отдельные полномочия, а также выполняет иные обязанности, возложенные на него Председателем Конституционного Суда Российской Федерации.";

19) в статье 30:

а) в части второй слова "в заседаниях при наличии не менее двух третей от числа действующих судей" заменить словами "при участии в заседании не менее шести судей";

б) часть третью признать утратившей силу;

20) статью 31 изложить в следующей редакции:

"Статья 31. Гласность

Рассмотрение дел, назначенных к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, является открытым. Проведение закрытых заседаний допускается лишь в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом. Решения, принятые по результатам слушания как в открытых, так и в закрытых заседаниях, провозглашаются публично.

На официальном сайте Конституционного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещаются сведения о поступивших в Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом обращениях, перечень принятых к рассмотрению обращений, иная информация в соответствии с федеральным законом, регулирующим обеспечение доступа к информации о деятельности судов.";

21) часть первую статьи 32 изложить в следующей редакции:

"Разбирательство по делам, назначенным к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, происходит устно. В ходе устного разбирательства Конституционный Суд Российской Федерации заслушивает объяснения сторон, показания экспертов и свидетелей. В ходе устного разбирательства в случаях, установленных настоящим Федеральным конституционным законом, оглашаются имеющиеся документы.";

22) статью 33 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Гражданам, не владеющим русским языком, в случае обращения в Конституционный Суд Российской Федерации без представителя с жалобой на нарушение их прав нормативным актом, примененным при рассмотрении уголовного дела, должно быть обеспечено право при подготовке жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации бесплатно пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации.";

23) в статье 36:

а) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации закон (проект закона), иной нормативный акт, договор между органами государственной власти, не вступивший в силу международный договор, или обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возможности исполнения решения межгосударственного органа, основанного на положениях соответствующего международного договора Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции Российской Федерации, или обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации, или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Конституции Российской Федерации.";

б) дополнить частью третьей следующего содержания:

"При осуществлении полномочий Конституционного Суда Российской Федерации, предусмотренных подпунктом "г" пункта 1 (в части, касающейся проверки конституционности не вступивших в силу международных договоров о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта), пунктами 5, 51 и 52 части первой статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона, основанием к рассмотрению дела является установленное федеральным конституционным законом правомочие Конституционного Суда Российской Федерации рассмотреть соответствующее дело.";

24) в части второй статьи 37:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) наименование заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, отчество), адрес, а также иные данные о заявителе, если это необходимо для определения заявителя;";

б) пункт 3 дополнить словами "или когда заявитель не имеет представителя";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) точное наименование, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные о подлежащем проверке акте, данные о подлежащем проверке проекте закона, указание на положение Конституции Российской Федерации, подлежащее толкованию или определяющее оспариваемую компетенцию;";

г) пункт 8 дополнить словами ", за исключением обращений по вопросам, указанным в части третьей статьи 36 настоящего Федерального конституционного закона";

25) в статье 38:

а) в части первой:

пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:

"1) текст акта (проекта акта), подлежащего проверке, или положения Конституции Российской Федерации, подлежащего толкованию;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя: копия документа о назначении гражданина на должность и копии документов о соответствующей организации (органе), в силу которых лицо, назначенное на эту должность, может действовать от имени организации (органа) без доверенности; решение группы сенаторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы, обратившихся с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации, о возложении функций представителей на сенаторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы из числа обратившихся с запросом; копии документов, подтверждающих право осуществлять представительство в силу закона; доверенность, соответствующая требованиям части пятой настоящей статьи; копии документов, подтверждающих право лица выступать в Конституционном Суде Российской Федерации в качестве представителя, если представительство осуществляется не по должности;

3) документ об уплате государственной пошлины либо ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера, отсрочке (рассрочке) ее уплаты и документы, подтверждающие основания для такого ходатайства;";

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) документы, подтверждающие право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, а также допустимость такого обращения в соответствии с требованиями настоящего Федерального конституционного закона о праве на обращение и допустимости обращения по отдельным категориям дел;";

б) дополнить частью пятой следующего содержания:

"Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации (при ее наличии). Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть им подписана и скреплена его печатью или может быть удостоверена как доверенность, выданная гражданином. Доверенность, выданная гражданином, удостоверяется нотариально или должностным лицом организации, в которой доверитель учится, работает или проходит службу, а также товариществом собственников жилья, жилищным, жилищностроительным или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства доверителя, администрацией стационарной организации социального обслуживания, в которой проживает доверитель, либо администрацией медицинской организации, в которой доверитель находится на излечении в стационарных условиях. Доверенности, выданные военнослужащими, работниками воинских частей, соединений, учреждений, военных образовательных организаций или членами их семей, могут удостоверяться командиром (начальником) соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военной образовательной организации. Доверенности лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в местах лишения свободы, могут удостоверяться начальником соответствующего учреждения.";

26) в статье 39:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Вопросы, связанные с уплатой государственной пошлины при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, регулируются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.";

б) части вторую - четвертую признать утратившими силу;

27) в статье 40:

а) в части второй:

пункты 3 - 5 изложить в следующей редакции:

"3) исходит от явно ненадлежащего органа или лица;

4) не оплачено государственной пошлиной и отсутствуют ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера, отсрочке (рассрочке) ее уплаты и документы, подтверждающие основания для такого ходатайства;

5) не может быть признано допустимым в связи с тем, что на момент подачи жалобы на нарушение конституционных прав и свобод истек предусмотренный статьей 97 настоящего Федерального конституционного закона срок со дня принятия судебного решения, которым исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты, либо явно не исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты прав заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба, в рамках конкретного дела.";

б) часть третью изложить в следующей редакции:

"Заявитель после устранения недостатков, указанных в пунктах 2 и 4 части второй настоящей статьи, вправе вновь направить обращение в Конституционный Суд Российской Федерации. При этом в случае подачи в Конституционный Суд Российской Федерации такого обращения с устраненными недостатками в течение четырех месяцев после отправления ему соответствующего уведомления Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации обращение заявителя для целей исчисления срока, указанного в статье 97 настоящего Федерального конституционного закона, считается поданным в день подачи первичного обращения.";

в) часть четвертую признать утратившей силу;

28) в статье 41:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Председатель Конституционного Суда Российской Федерации с учетом принципа равномерности нагрузки судей поручает одному или нескольким судьям предварительное изучение обращения. Предварительное изучение обращения судьей (судьями) является обязательной стадией производства в Конституционном Суде Российской Федерации перед принятием обращения к рассмотрению, за исключением обращений по вопросам, указанным в части третьей статьи 36 настоящего Федерального конституционного закона.";

б) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"Судья, проводящий предварительное изучение обращения, может требовать у органов, должностных лиц и иных лиц предоставления информации, кроме предполагающей проведение исследований, проверок, экспертиз, и документов, необходимых для формирования позиции по обращению. К данным требованиям применяются положения статьи 50 настоящего Федерального конституционного закона об их обязательности, о сроках рассмотрения, расходах, связанных с их выполнением, и об ответственности за их невыполнение.";

в) часть вторую считать частью третьей и в ней слово "Заключение" заменить словом "Позиция";

29) часть первую статьи 42 изложить в следующей редакции:

"Решение по вопросу о принятии обращения к рассмотрению принимается в заседании Конституционного Суда Российской Федерации.";

30) в статье 43:

а) в части первой:

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) обращение исходит от ненадлежащего органа или лица;";

в пункте 3 слова "по защите прав и свобод человека" исключить;

б) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Судьи и другие лица, присутствовавшие на заседании, на котором решался вопрос о принятии обращения к рассмотрению, не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.";

31) статью 44 изложить в следующей редакции:

"Статья 44. Отзыв обращения

Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации может быть отозвано заявителем по делам, рассматриваемым с проведением слушания, не позднее чем за десять дней до начала рассмотрения дела в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, а по делам, рассматриваемым без проведения слушания, - в течение месяца со дня принятия обращения к рассмотрению. В случае отзыва обращения с соблюдением указанных требований производство по делу прекращается.";

32) статью 47 изложить в следующей редакции:

"Статья 47. Назначение дел к слушанию

Решение о назначении дел к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской Федерации принимается Конституционным Судом Российской Федерации с учетом общественной значимости дел и очередности поступления обращений.";

33) в статье 471:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Конституционный Суд Российской Федерации без проведения слушания может рассматривать и разрешать дела о соответствии Конституции Российской Федерации указанных в пункте 1 части первой статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона нормативных правовых актов, проверять по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод конституционность нормативных правовых актов, примененных в конкретном деле, проверять по запросам судов конституционность нормативных правовых актов, подлежащих применению в конкретном деле, проверять конституционность вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также законов, принятых в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, до их подписания Президентом Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации до их обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), разрешать вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа либо решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, если придет к выводу о том, что вопрос может быть разрешен на основании содержащихся в ранее принятых постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации правовых позиций, либо если с учетом характера поставленного вопроса и обстоятельств дела отсутствует явная необходимость в устном представлении позиции заявителя и другой стороны при ее наличии.";

б) часть вторую признать утратившей силу;

в) части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

"При разрешении дела без проведения слушания применяются положения статей 48 - 50, 52 и 53 настоящего Федерального конституционного закона, кроме положений, применение которых возможно исключительно при устном разбирательстве с проведением слушаний. Заседание Конституционного Суда Российской Федерации по рассмотрению дела без проведения слушания проводится в порядке, предусмотренном статьей 70 настоящего Федерального конституционного закона, при этом осуществляется протоколирование в соответствии с частями первой - третьей статьи 59 настоящего Федерального конституционного закона.

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации предполагает разрешить дело без проведения слушания, копии обращения и приложенных к нему документов и материалов направляются судьей-докладчиком другой стороне, если таковая имеется, для представления письменного отзыва в Конституционный Суд Российской Федерации. Отзыв, представленный в Конституционный Суд Российской Федерации, направляется заявителю для ознакомления и возможного представления возражений на него.";

34) часть вторую статьи 49 изложить в следующей редакции:

"При изучении обращения и подготовке дела к слушанию судья-докладчик в соответствии с полномочиями Конституционного Суда Российской Федерации истребует необходимые информацию, документы и иные материалы, пользуется консультациями специалистов, по согласованию с Председателем Конституционного Суда Российской Федерации требует производства проверок, исследований, представления письменного профессионального мнения специалистов. Назначение экспертиз осуществляется в соответствии с частью первой статьи 63 настоящего Федерального конституционного закона.";

35) статью 51 изложить в следующей редакции:

"Статья 51. Рассылка материалов к заседанию с проведением слушания. Оповещение о заседании с проведением слушания

Уведомление о заседании Конституционного Суда Российской Федерации с проведением слушания, копии обращений и поступивших отзывов на них, копии проверяемых актов, а при необходимости и иные документы направляются судьям и участникам процесса не позднее чем за десять дней до начала заседания, за исключением заседаний по делам, связанным с осуществлением полномочий Конституционного Суда Российской Федерации, предусмотренных подпунктом "г" пункта 1 (в части, касающейся проверки конституционности не вступивших в силу международных договоров о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта), пунктами 5, 51 и 52 части первой статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона, при уведомлении о которых и рассылке документов к которым указанный срок может быть сокращен. При этом отзывы на обращения направляются в указанный срок лишь в случае, если они поступили не позднее чем за две недели до начала заседания.

Информация о дате и времени заседаний Конституционного Суда Российской Федерации с проведением слушаний размещается на официальном сайте Конституционного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в доступном для граждан месте занимаемого Конституционным Судом Российской Федерации здания.

Судья-докладчик и Председатель Конституционного Суда Российской Федерации определяют круг лиц, подлежащих приглашению и вызову в заседание при разрешении дела с проведением слушания, дают распоряжения об оповещении о месте и времени такого заседания, а также о направлении участникам процесса необходимых материалов к такому заседанию.";

36) в статье 53:

а) часть первую дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) лица, в отношении которых вынесено решение межгосударственного органа либо решение иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающее обязанности на Российскую Федерацию, при разрешении вопроса о возможности исполнения таких решений;";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Представителями сторон по должности могут выступать руководитель органа, подписавший обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, руководитель органа, издавшего оспариваемый акт или участвующего в споре о компетенции, должностное лицо, подписавшее оспариваемый акт, сенатор Российской Федерации или депутат Государственной Думы из числа обратившихся с запросом, на которого решением группы сенаторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы, обратившихся с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации, возложены функции представителя. Представителями сторон в силу закона являются лица, имеющие право действовать в интересах заявителя без доверенности в соответствии с положениями федерального закона. Представителями сторон могут быть также адвокаты или имеющие ученую степень по юридической специальности лица, полномочия которых подтверждаются соответствующими документами. Каждая из сторон может иметь не более трех представителей.";

37) в статье 54:

а) в части пятой слова "на судебных приставов" заменить словами "на уполномоченных сотрудников Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации";

б) часть седьмую признать утратившей силу;

38) часть первую статьи 56 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в объективности и беспристрастности судьи.";

39) в статье 59:

а) в части третьей слова "одним из заместителей" заменить словом "заместителем";

б) в части четвертой слова "заседания Конституционного Суда Российской Федерации" заменить словами "проведенного Конституционным Судом Российской Федерации слушания";

в) часть пятую изложить в следующей редакции:

"Замечания на протокол или стенограмму, указанные в части четвертой настоящей статьи, рассматриваются совместно председательствующим в заседании и судьей-докладчиком с участием в случае необходимости лиц, подавших замечания. Замечания на протокол и на стенограмму, решение об удостоверении правильности таких замечаний или об их отклонении приобщаются соответственно к протоколу и к стенограмме.";

40) статью 61 изложить в следующей редакции:

"Статья 61. Отложение заседания

Рассмотрение дела может быть отложено в случае, если Конституционный Суд Российской Федерации найдет вопрос нуждающимся в дополнительном изучении, которое невозможно произвести в том же заседании вследствие неявки стороны, свидетеля или эксперта, явка которых была признана обязательной, а также непредставления необходимых материалов. В этом случае Конституционный Суд Российской Федерации назначает дату, на которую переносится заседание, либо извещает об этой дате дополнительно. Заседание по делу, рассмотрение которого было отложено, начинается сначала или с момента, на котором оно было отложено.";

41) в статье 63:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"В заседание Конституционного Суда Российской Федерации на основании решения Конституционного Суда Российской Федерации может быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее специальными познаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела, но непосредственно не относящимся к сфере российского права. Вопросы, по которым экспертом должно быть дано заключение, определяются Конституционным Судом Российской Федерации по предложению судьи-докладчика.";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Эксперт перед выступлением приводится к присяге и предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Эксперт выступает с заключением и предоставляет письменный текст заключения. Выступление эксперта и письменный текст заключения не могут различаться по смыслу.";

42) статью 68 изложить в следующей редакции:

"Статья 68. Прекращение производства по делу

Конституционный Суд Российской Федерации прекращает производство по делу в случаях, если после принятия обращения к рассмотрению будут выявлены основания к отказу в принятии обращения к рассмотрению или возникнут обстоятельства, которые, если бы они имелись на стадии предварительного изучения обращения, послужили бы основаниями к отказу в принятии обращения к рассмотрению.

Смерть гражданина, ликвидация юридического лица, упразднение муниципального образования, если гражданин или юридическое лицо является заявителем или лицом, в интересах которого подана жалоба, либо если муниципальное образование является заявителем, а также пересмотр конкретного дела, в котором был применен оспариваемый нормативный акт, не является основанием для прекращения производства по делу.";

43) статью 69 изложить в следующей редакции:

"Статья 69. Окончание слушания дела

После признания Конституционным Судом Российской Федерации исследования вопросов дела завершенным председательствующий в заседании объявляет об окончании слушания дела. Конституционный Суд Российской Федерации может вернуться к слушанию дела в случаях, указанных в части первой статьи 67 настоящего Федерального конституционного закона.";

44) часть пятую статьи 70 изложить в следующей редакции:

"Судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании, не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.";

45) в статье 71:

а) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"Конституционный Суд Российской Федерации в ходе осуществления конституционного судопроизводства принимает решения в форме постановлений, заключений, определений.";

б) часть вторую считать частью третьей и изложить ее в следующей редакции:

"Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу любого из вопросов, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 31, 32, 33, 4, 51 и 52 части первой статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона, именуется постановлением.";

в) часть третью считать частью четвертой и изложить ее в следующей редакции:

"Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу запроса о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации или Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления именуется заключением.";

г) дополнить новой частью пятой следующего содержания:

"Постановления и заключения Конституционного Суда Российской Федерации выносятся именем Российской Федерации.";

д) части четвертую и пятую считать соответственно частями шестой и седьмой;

46) часть третью статьи 72 изложить в следующей редакции:

"В случае, если при принятии решения по делу о проверке конституционности нормативного акта (проекта нормативного акта), договора между органами государственной власти, не вступившего в силу международного договора Российской Федерации, вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, по делу о возможности исполнения решения межгосударственного органа либо решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, по делу о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации или Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления голоса разделились поровну, решение считается принятым в пользу конституционности соответствующего объекта конституционного контроля. Решение по спорам о компетенции во всех случаях принимается большинством голосов.";

47) часть вторую статьи 74 после слов "иным толкованием" дополнить словами ", в том числе в решениях по конкретному делу,";

48) пункт 101 части первой статьи 75 изложить в следующей редакции:

"101) указание на необходимость пересмотра дела в отношении заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба, в случае, если принимается итоговое решение в виде постановления о признании оспариваемого заявителем нормативного акта либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации либо соответствующими Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом Российской Федерации истолковании, кроме случаев, если Конституционный Суд Российской Федерации придет к мотивированному выводу об отсутствии оснований для пересмотра; указание на необходимость пересмотра дела в отношении иных лиц помимо заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба, в соответствии с пунктом 7 части третьей статьи 79 настоящего Федерального конституционного закона;";

49) статью 76 изложить в следующей редакции:

"Статья 76. Особое мнение судьи

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, не согласный с решением Конституционного Суда Российской Федерации, вправе письменно изложить свое особое мнение.

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, голосовавший за принятое постановление или заключение по существу рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому вопросу или по мотивировке принятого решения, вправе письменно изложить свое мнение о несогласии с большинством судей.

Особое мнение или мнение судьи приобщается к протоколу заседания Конституционного Суда Российской Федерации и хранится вместе с ним.

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться.";

50) часть первую статьи 77 изложить в следующей редакции:

"Решение Конституционного Суда Российской Федерации, вынесенное по итогам рассмотрения дела, за исключением постановления, принятого в порядке, предусмотренном статьей 471 настоящего Федерального конституционного закона, провозглашается в открытом заседании Конституционного Суда Российской Федерации немедленно после его подписания. Решение Конституционного Суда Российской Федерации провозглашается в части, касающейся сведений, предусмотренных пунктами 1 - 5 и 10 - 12 части первой статьи 75 настоящего Федерального конституционного закона. Конституционный Суд Российской Федерации может посчитать необходимым провозглашение решения, вынесенного по итогам рассмотрения дела, в полном объеме.";

51) статью 78 изложить в следующей редакции:

"Статья 78. Опубликование решения

Постановления и заключения Конституционного Суда Российской Федерации подлежат незамедлительному опубликованию в официальных изданиях органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которых касается принятое решение. Решения Конституционного Суда Российской Федерации публикуются также при необходимости в иных изданиях.

На "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) размещаются (опубликовываются) постановления Конституционного Суда Российской Федерации, определения Конституционного Суда Российской Федерации о разъяснении постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, а также иные решения Конституционного Суда Российской Федерации, которыми предусмотрен такой порядок их размещения (опубликования).

Постановления, заключения и определения Конституционного Суда Российской Федерации подлежат размещению на официальном сайте Конституционного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

52) в статье 79:

а) часть третью изложить в следующей редакции:

"Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу или в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом, не приобретают юридическую силу. Признанные не соответствующими Конституции Российской Федерации не вступившие в силу международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. Решения судов и иных органов, основанные на актах или их отдельных положениях, признанных постановлением Конституционного Суда Российской Федерации неконституционными либо примененных в истолковании, расходящемся с данным Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении истолкованием, должны быть пересмотрены (а до пересмотра не подлежат исполнению) в случаях:

1) предусмотренных частями второй и пятой статьи 100 настоящего Федерального конституционного закона;

2) если решение не вступило в силу при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции;

3) пересмотра дела в суде кассационной инстанции или в порядке надзора в связи с кассационными и надзорными жалобами, представлениями, поданными по иным основаниям, в соответствии с требованиями части пятой настоящей статьи;

4) если вступившее в силу решение, которое было принято по спору между органом государственной власти или органом местного самоуправления, с одной стороны, и гражданином или юридическим лицом, с другой стороны, и влечет за собой передачу гражданином или юридическим лицом имущества или выплату ими денежных средств публичному образованию, не исполнено и при исполнении такого решения не имело место злоупотребление со стороны гражданина или юридического лица;

5) если положения, признанные постановлением Конституционного Суда Российской Федерации неконституционными, послужили основанием для привлечения гражданина к уголовной ответственности;

6) если положения, признанные постановлением Конституционного Суда Российской Федерации неконституционными, послужили основанием для привлечения гражданина или юридического лица к административной ответственности, при этом срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, не прошел либо прошел, но факт привлечения к административной ответственности продолжает порождать для гражданина или юридического лица негативные последствия;

7) если в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации, принятом по жалобе на нарушение конституционных прав и свобод, прямо указано на такой пересмотр в отношении иных лиц помимо заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба.";

б) часть пятую после слов "включая дела, производство по которым возбуждено" дополнить словами "и решения предшествующих судебных инстанций состоялись";

53) в статье 80:

а) в пункте 1:

абзац первый дополнить словами ", а также в законы, в которых содержатся такие же положения";

в абзаце втором слова "члены Совета Федерации" заменить словами "сенаторы Российской Федерации", слова "а также" исключить, после слов "в данном Конституционным Судом Российской Федерации истолковании," дополнить словами "а также в законы, в которых содержатся такие же положения,";

б) пункт 3 после слов "в данном Конституционным Судом Российской Федерации истолковании" дополнить словами ", а также в законы, в которых содержатся такие же положения";

54) статью 82 изложить в следующей редакции:

"Статья 82. Исправление неточностей в решении

Конституционный Суд Российской Федерации может исправить допущенные в решении неточности в наименованиях, обозначениях, описки и явные редакционные и технические погрешности, о чем выносит определение.";

55) статью 83 изложить в следующей редакции:

"Статья 83. Разъяснение решения

Постановление, заключение Конституционного Суда Российской Федерации могут быть официально разъяснены только самим Конституционным Судом Российской Федерации по ходатайству стороны дела, по которому вынесено постановление, а также по ходатайству Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, других органов и лиц, которым направлено постановление или заключение. Определение Конституционного Суда Российской Федерации разъяснению не подлежит.

Вопрос о разъяснении постановления, заключения Конституционного Суда Российской Федерации рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 70 настоящего Федерального конституционного закона, при этом осуществляется протоколирование в соответствии с частями первой - третьей статьи 59 настоящего Федерального конституционного закона. Сторонам дела, по которому вынесено постановление, ходатайство о разъяснении которого принято Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению, направляется данное ходатайство и предлагается письменно представить свой отзыв по поставленному в ходатайстве вопросу в определенный срок, за исключением случаев, когда официальное разъяснение не терпит отлагательства.

О разъяснении постановления, заключения Конституционного Суда Российской Федерации выносится определение, оформляемое в виде отдельного документа и подлежащее опубликованию в том же порядке, в каком были опубликованы постановление, заключение.";

56) в разделе третьем:

а) в статье 84 слова "членов (депутатов) Совета Федерации" заменить словами "сенаторов Российской Федерации";

б) часть первую статьи 85 изложить в следующей редакции:

"Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности нормативного акта органа государственной власти или договора между органами государственной власти либо отдельных их положений допустим, если заявитель считает их не подлежащими действию из-за неконституционности либо подлежащими действию вопреки официально принятому федеральными органами государственной власти, высшими государственными органами субъектов Российской Федерации или их должностными лицами решению об отказе применять и исполнять их как не соответствующие Конституции Российской Федерации или вопреки официально принятому межгосударственным органом решению, в котором констатируется нарушение в Российской Федерации обязательств, обеспечение исполнения которых относится к компетенции этого межгосударственного органа, при применении соответствующего нормативного акта или договора либо при необходимости внесения в них изменений, устраняющих отмеченные нарушения.";

в) статью 88 изложить в следующей редакции:

"Статья 88. Направление запроса в Конституционный Суд Российской Федерации

Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Федерации обладают Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, одна пятая сенаторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Президент Российской Федерации направляет в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта.";

г) статью 89 дополнить частью второй следующего содержания:

"Запрос о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта допустим, если при направлении этого запроса были соблюдены требования Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 года N 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации".";

д) в части второй статьи 91 слово "провозглашения" заменить словами "вступления в силу";

е) главу XII изложить в следующей редакции:

"Глава XII. Рассмотрение дел о конституционности нормативных актов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод

Статья 96. Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации

Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, юридические лица и муниципальные образования в лице органов местного самоуправления, чьи права и свободы, по их мнению, нарушаются примененными в конкретном деле федеральным конституционным законом, федеральным законом, нормативным актом Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, конституцией республики, уставом, законом либо иным нормативным актом субъекта Российской Федерации, изданным по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также - в интересах таких граждан и юридических лиц - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, другие уполномоченные по правам в отдельных сферах или отдельных категорий лиц, предусмотренные федеральными законами, иные органы и должностные лица в соответствии с федеральным законом, общероссийские организации, которые в соответствии с федеральным законом могут представлять интересы таких граждан и юридических лиц.

К жалобе помимо документов, перечисленных в статье 38 настоящего Федерального конституционного закона, прилагаются судебные решения, подтверждающие применение обжалуемого нормативного акта судом при разрешении конкретного дела и исчерпание всех других внутригосударственных средств судебной защиты. Выдача заявителю копий таких документов производится по его требованию соответствующими судами. Если жалоба подается не самим гражданином или юридическим лицом, а органом, должностным лицом или организацией в его интересах, к жалобе также прилагается письменное согласие гражданина или юридического лица на подачу жалобы.

Статья 97. Допустимость жалобы

Жалоба на нарушение нормативным актом конституционных прав и свобод допустима, если:

1) имеются признаки нарушения прав и свобод заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации, в результате применения оспариваемого нормативного акта в конкретном деле с участием заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба;

2) жалоба подана в срок не позднее одного года после принятия судебного решения, которым исчерпываются внутригосударственные средства судебной защиты, а в случае, если в пересмотре дела судом, решение которого обычно исчерпывает внутригосударственные средства судебной защиты по соответствующей категории дел, было отказано в связи с пропуском срока обжалования, - в срок не позднее одного года после принятия последнего судебного решения, в котором был применен соответствующий нормативный акт;

3) исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты прав заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации, при разрешении конкретного дела. При этом под исчерпанием внутригосударственных средств судебной защиты понимается подача в соответствии с законодательством о соответствующем виде судопроизводства заявителем или лицом, в интересах которого подана жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации, кассационной жалобы в суд максимально высокой для данной категории дел инстанции или в случае, если вступившие в силу судебные акты по данной категории дел подлежат обжалованию только в надзорном порядке, надзорной жалобы, если судебный акт, в котором был применен оспариваемый нормативный акт, был предметом кассационного или надзорного обжалования в связи с применением этого нормативного акта, а подача кассационной или надзорной жалобы не привела к устранению признаков нарушения прав таких заявителя или лица. Конституционный Суд Российской Федерации может признать внутригосударственные средства судебной защиты исчерпанными также в случае, если сложившаяся правоприменительная практика суда, решение которого обычно исчерпывает внутригосударственные средства судебной защиты по соответствующей категории дел, или официальное толкование оспариваемого нормативного акта, данное в разъяснениях по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации, свидетельствует о том, что иное применение оспариваемого нормативного акта, чем имевшее место в конкретном деле, не предполагается.

Статья 98. Последствия принятия жалобы к рассмотрению

Конституционный Суд Российской Федерации, приняв к рассмотрению жалобу на нарушение конституционных прав и свобод, уведомляет об этом суд, принявший последнее судебное постановление по делу заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации, в котором применен обжалуемый нормативный акт, а по требованию заявителя - орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законом исполнение данного судебного постановления, и суд, рассматривающий дело, для которого данное судебное постановление может иметь значение. Соответствующий суд может приостановить исполнение судебного постановления или производство по делу до принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления.

В случае, если продолжение исполнения судебного постановления по делу заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации, может привести к невозможности восстановления прав заявителя или названного лица после принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления, предусмотренного пунктом 11 или 2 части первой статьи 87 настоящего Федерального конституционного закона, Конституционный Суд Российской Федерации в определении о принятии жалобы к рассмотрению вправе указать на необходимость приостановления исполнения судебного постановления до вынесения постановления Конституционного Суда Российской Федерации и пересмотра конкретного дела, в котором был применен оспариваемый нормативный акт. Такое указание обязательно для судов и органа, осуществляющего в соответствии с федеральным законом исполнение данного судебного постановления. В этом случае определение о принятии жалобы к рассмотрению излагается в виде отдельного документа.

Статья 99. Пределы проверки

Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Конституции Российской Федерации нормативного акта, указанного в жалобе на нарушение конституционных прав и свобод, устанавливаются статьей 86 настоящего Федерального конституционного закона.

Статья 100. Итоговое решение по делу

По итогам рассмотрения жалобы на нарушение нормативным актом конституционных прав и свобод Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из постановлений, предусмотренных статьей 87 настоящего Федерального конституционного закона. Последствия принятия такого постановления также устанавливаются указанной статьей.

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации принял постановление, предусмотренное пунктом 11 или 2 части первой статьи 87 настоящего Федерального конституционного закона, конкретное дело, в котором был применен оспариваемый нормативный акт, подлежит пересмотру в обычном порядке при условии, что в постановлении содержится указание на необходимость такого пересмотра, а гражданам, юридическим лицам, органам местного самоуправления, обратившимся в Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального конституционного закона, а также правозащитной или благотворительной организации либо организации, указанной в части первой статьи 96 настоящего Федерального конституционного закона, если она несла соответствующие расходы, за счет средств федерального бюджета или бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке и размерах, установленных Правительством Российской Федерации, возмещаются:

1) уплаченная государственная пошлина;

2) расходы на оплату услуг представителей, переводчика (в разумных пределах);

3) расходы на проезд и проживание заявителей и их представителей, понесенные ими в связи с явкой в суд;

4) почтовые расходы, связанные с рассмотрением дела;

5) компенсация за фактическую потерю времени.

Если пересмотр дела до внесения изменений в правовое регулирование в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации, предусмотренным пунктом 11 или 2 части первой статьи 87 настоящего Федерального конституционного закона, невозможен, Конституционный Суд Российской Федерации указывает в постановлении, что пересмотр осуществляется после внесения таких изменений.

Если пересмотр дела исходя из особенностей соответствующих правоотношений не может привести к восстановлению прав заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации вправе указать в постановлении, предусмотренном пунктом 11 или 2 части первой статьи 87 настоящего Федерального конституционного закона, на необходимость применения к таким заявителю или лицу компенсаторных механизмов. В этом случае форма и размер компенсации определяются судом, рассмотревшим в первой инстанции конкретное дело, в котором применен оспоренный в Конституционном Суде Российской Федерации нормативный акт.

Если до принятия Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению жалобы, по результатам рассмотрения которой Конституционный Суд Российской Федерации принял постановление, предусмотренное пунктом 11 или 2 части первой статьи 87 настоящего Федерального конституционного закона, в Конституционный Суд Российской Федерации была подана другая жалоба по тому же предмету, дело по которой не было принято к рассмотрению или не было соединено в одном производстве с делом, по которому вынесено соответствующее постановление, Конституционный Суд Российской Федерации, отказывая в принятии ее к рассмотрению на основании пункта 3 части первой статьи 43 настоящего Федерального конституционного закона или прекращая производство по ней, вправе указать в определении на то, что конкретное дело данного заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации, подлежит пересмотру.";

ж) главу XIII изложить в следующей редакции:

"Глава XIII. Рассмотрение дел о конституционности нормативных актов по запросам судов

Статья 101. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации

Суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии Конституции Российской Федерации федерального конституционного закона, федерального закона, нормативного акта Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, конституции республики, устава, а также закона либо иного нормативного акта субъекта Российской Федерации, изданного по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, подлежащих применению им в указанном деле, обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности соответствующего нормативного акта.

Суд в случаях, установленных процессуальным законодательством, при пересмотре дела в связи с принятием межгосударственным органом решения, в котором констатируется нарушение в Российской Федерации обязательств, обеспечение исполнения которых относится к компетенции этого межгосударственного органа, при применении федерального конституционного закона, федерального закона, нормативного акта Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, конституции республики, устава, а также закона либо иного нормативного акта субъекта Российской Федерации, изданного по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, придя к выводу, что вопрос о возможности применения соответствующего нормативного акта может быть решен только после подтверждения его соответствия Конституции Российской Федерации, обращается с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности этого нормативного акта.

Статья 102. Допустимость запроса

Запрос суда допустим, если нормативный акт подлежит, по мнению суда, применению в рассматриваемом им конкретном деле.

Статья 103. Последствия внесения запроса

В период с момента вынесения решения суда об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации и до принятия постановления Конституционного Суда Российской Федерации производство по делу приостанавливается. К запросу суда помимо документов, перечисленных в статье 38 настоящего Федерального конституционного закона, прилагается акт суда о приостановлении производства по делу.

Статья 104. Пределы проверки и варианты итоговых решений

Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Конституции Российской Федерации нормативного акта, оспариваемого в запросе суда, варианты итоговых решений по данному делу и последствия их принятия устанавливаются статьями 86 и 87 настоящего Федерального конституционного закона.";

з) главу XIII1 изложить в следующей редакции:

"Глава XIII1. Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственных органов

Статья 1041. Направление запроса в Конституционный Суд Российской Федерации

Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, наделенный компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации в межгосударственном органе, вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о возможности исполнения решения межгосударственного органа вследствие того, что в части, обязывающей Российскую Федерацию к принятию мер по его исполнению, данное решение основано на положениях международного договора Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти, наделенный компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации в межгосударственном органе, принимает решение об обращении с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации на основании заключения федеральных государственных органов, на которые возложена обязанность в пределах своей компетенции принимать меры по исполнению решений межгосударственного органа, либо, если указанный федеральный орган исполнительной власти сам является органом, на который возложена такая обязанность, на основании собственного вывода о невозможности исполнения решения межгосударственного органа.

К запросу прилагаются официальный текст соответствующего решения межгосударственного органа и его перевод на русский язык, если решение вынесено на другом языке.

Статья 1042. Допустимость запроса

Запрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа допустим, если заявитель считает, что исполнение решения межгосударственного органа невозможно, поскольку оно основано на положениях международного договора Российской Федерации в истолковании, приводящем к их расхождению с положениями Конституции Российской Федерации.

Статья 1043. Пределы проверки

Конституционный Суд Российской Федерации разрешает вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа, принятого на основании положений международного договора Российской Федерации в их истолковании межгосударственным органом, с точки зрения соответствия такого истолкования положениям Конституции Российской Федерации.

Статья 1044. Итоговое решение по делу

По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих постановлений:

1) о возможности исполнения в целом в соответствии с Конституцией Российской Федерации решения межгосударственного органа;

2) о возможности исполнения в части в соответствии с Конституцией Российской Федерации решения межгосударственного органа;

3) о невозможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации решения межгосударственного органа.

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление, предусмотренное пунктом 3 части первой настоящей статьи, какие-либо действия (акты), направленные на исполнение соответствующего решения межгосударственного органа, в Российской Федерации не могут осуществляться (приниматься).";

и) дополнить главой XIII2 следующего содержания:

"Глава XIII2. Рассмотрение дел о возможности исполнения решений иностранных или международных (межгосударственных) судов, иностранных или международных третейских судов (арбитражей)

Статья 1045. Направление запроса в Конституционный Суд Российской Федерации

Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию.

К запросу прилагаются соответствующее решение иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража) либо его надлежащим образом заверенная копия и перевод решения на русский язык, если оно вынесено на другом языке.

В случае, если международный (межгосударственный) суд является межгосударственным органом в соответствии с международным договором, стороной которого является Российская Федерация, запрос направляется и дело рассматривается в соответствии с главой ХIII1 настоящего Федерального конституционного закона.

Статья 1046. Допустимость запроса

Запрос о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража) допустим, если:

1) заявитель считает, что исполнение решения невозможно, поскольку оно противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации;

2) решение налагает обязанности на Российскую Федерацию как непосредственно, так и через наложение обязанностей на отдельные федеральные государственные органы либо организации, принадлежащие Российской Федерации;

3) решение основано на отступлении от обычных значений терминов, используемых в документе, в соответствии с которым оно принято, или их контексте, либо на отступлении от объекта, целей или содержания этого документа, либо на несоблюдении пределов компетенции при принятии такого решения;

4) в системе действующего правового регулирования, включая международно-правовое регулирование, отсутствует возможность отказа от исполнения решения в рамках обычного правоприменения.

Статья 1047. Пределы проверки

Конституционный Суд Российской Федерации разрешает вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража) с точки зрения его соответствия основам конституционного строя Российской Федерации.

Статья 1048. Итоговое решение по делу

По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих постановлений:

1) о возможности исполнения в целом решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража);

2) о возможности исполнения в части решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража);

3) о невозможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража).

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление, предусмотренное пунктом 3 части первой настоящей статьи, какие-либо действия (акты), направленные на исполнение соответствующего решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), в Российской Федерации не могут осуществляться (приниматься).";

к) в части второй статьи 105 слова "по защите прав и свобод человека" исключить;

л) в части второй статьи 106 слова "по защите прав и свобод человека" исключить;

м) главу XV изложить в следующей редакции:

"Глава XV. Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления

Статья 107. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации

Обращение с запросом о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления направляется в Конституционный Суд Российской Федерации Советом Федерации.

Статья 108. Допустимость запроса

Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления допустим, если обвинение выдвинуто Государственной Думой и имеется заключение Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, признаков соответствующего преступления.

Статья 109. Порядок направления запроса и дачи заключения

Запрос о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления направляется в Конституционный Суд Российской Федерации не позднее семидесяти пяти дней со дня принятия Государственной Думой решения о выдвижении обвинения. К запросу прилагаются текст решения Государственной Думы о выдвижении обвинения, протокол или стенограмма обсуждения такого вопроса на заседании Государственной Думы и тексты всех связанных с этим обсуждением документов, а также текст заключения Верховного Суда Российской Федерации.

Заключение должно быть дано Конституционным Судом Российской Федерации не позднее десяти дней после регистрации запроса.

Статья 110. Заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления

По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд Российской Федерации дает одно из следующих заключений:

1) о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения;

2) о несоблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

В случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации решения о несоблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления предусмотренное Конституцией Российской Федерации рассмотрение обвинения прекращается.";

н) дополнить главой XVI следующего содержания:

"Глава XVI. Рассмотрение дела о соответствии вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, Конституции Российской Федерации

Статья 1101. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации

Обращение о проверке соответствия вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, Конституции Российской Федерации направляется в Конституционный Суд Российской Федерации в форме запроса Верховного Суда Российской Федерации или запроса Президента Российской Федерации.

Статья 1102. Допустимость запроса

Запрос Верховного Суда Российской Федерации о проверке соответствия вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, Конституции Российской Федерации допустим, если Верховный Суд Российской Федерации рассматривает дело об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которым утверждено ее заключение о несоответствии вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, Конституции Российской Федерации.

Запрос Президента Российской Федерации о проверке соответствия вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, Конституции Российской Федерации допустим, если Президенту Российской Федерации из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поступили документы, на основании которых назначается референдум Российской Федерации.

Предшествующее направление запроса Верховного Суда Российской Федерации не затрагивает допустимости запроса Президента Российской Федерации.

Статья 1103. Срок вынесения постановления Конституционного Суда Российской Федерации

Постановление должно быть вынесено Конституционным Судом Российской Федерации не позднее чем через десять дней после регистрации запроса.

Статья 1104. Пределы проверки

Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Конституции Российской Федерации вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, устанавливаются пунктами 1, 4 - 6 части первой статьи 86 настоящего Федерального конституционного закона.

Статья 1105. Итоговое решение по делу

По итогам рассмотрения дела о соответствии вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, Конституции Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих постановлений:

1) о соответствии вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, Конституции Российской Федерации;

2) о несоответствии вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, Конституции Российской Федерации.

Если Конституционный Суд Российской Федерации признал вопрос, выносимый на референдум Российской Федерации, не соответствующим Конституции Российской Федерации, процедуры по реализации инициативы его проведения прекращаются с момента вступления в силу постановления Конституционного Суда Российской Федерации.";

о) дополнить главой XVII следующего содержания:

"Глава XVII. Рассмотрение дел о проверке конституционности проектов законов и неподписанных или необнародованных законов

Статья 1106. Направление запроса в Конституционный Суд Российской Федерации

Президент Российской Федерации вправе направить в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о проверке конституционности проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также законов, принятых в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, до их подписания Президентом Российской Федерации и законов субъекта Российской Федерации до их обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Президент Российской Федерации направляет в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о проверке конституционности проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации в части, касающейся норм, изменяющих положения Конституции Российской Федерации или определяющих порядок вступления в силу таких норм, в течение пяти дней после внесения в Государственную Думу данного проекта субъектом права инициативы такого предложения, установленным статьей 134 Конституции Российской Федерации, а также о проверке конституционности поправки к такому закону (в части указанных норм) в течение пяти дней после того, как комитет Государственной Думы, к ведению которого отнесены вопросы конституционного законодательства, рекомендует эту поправку к принятию, либо после того, как Государственная Дума примет решение о принятии поправки к закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, ранее не рекомендовавшейся указанным комитетом Государственной Думы к принятию.

В части, касающейся норм проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, не изменяющих положений Конституции Российской Федерации и не определяющих порядка вступления в силу норм, изменяющих положения Конституции Российской Федерации, Президент Российской Федерации вправе направить в Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с частью первой настоящей статьи запрос, который рассматривается Конституционным Судом Российской Федерации в порядке, установленном настоящей главой для рассмотрения таких запросов.

Президент Российской Федерации после направления ему Председателем Совета Федерации для подписания и официального опубликования закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации вправе направить в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о проверке соответствия Конституции Российской Федерации порядка его принятия Государственной Думой, Советом Федерации и рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации. К запросу, направленному в Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с настоящей частью, прилагаются материалы, подтверждающие, по мнению Президента Российской Федерации, нарушение установленного порядка принятия и рассмотрения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации.

Статья 1107. Допустимость запроса

Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности проекта федерального конституционного закона или федерального закона допустим, если Президент Российской Федерации полагает, что его положения не соответствуют Конституции Российской Федерации, при этом он одобрен (принят) Государственной Думой в первом или во втором чтении, но не одобрен (не принят) в третьем чтении.

Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности закона, принятого в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 или частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, допустим, если Президент Российской Федерации полагает, что его положения не соответствуют Конституции Российской Федерации, и запрос направлен в течение срока, установленного для подписания такого закона Президентом Российской Федерации, при этом соответствующий закон не подписан Президентом Российской Федерации.

Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности закона субъекта Российской Федерации до его обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) допустим, если Президент Российской Федерации полагает, что его положения не соответствуют Конституции Российской Федерации.

Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке соответствия Конституции Российской Федерации порядка принятия Государственной Думой, Советом Федерации и рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации допустим, если Президент Российской Федерации полагает, что имело место нарушение установленного порядка принятия и рассмотрения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, и запрос направлен не позднее чем через пять дней со дня направления ему Председателем Совета Федерации данного закона для подписания и официального опубликования.

Для запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации или поправки к такому закону требования допустимости не устанавливаются.

Статья 1108. Последствия внесения запроса

Внесение в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности проекта федерального конституционного закона или федерального закона исключает его одобрение (принятие) в следующем чтении до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации по данному запросу.

Внесение в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности закона, принятого в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 или частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, приостанавливает течение срока для подписания Президентом Российской Федерации этого закона до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации по данному запросу.

Внесение в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности закона субъекта Российской Федерации до его обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) приостанавливает течение установленного конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации срока для обнародования закона субъекта Российской Федерации до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации по данному запросу и исключает обнародование такого закона до вынесения указанного решения. В случае обнародования закона субъекта Российской Федерации до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации данное обнародование не порождает правовых последствий.

Внесение в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации или о проверке конституционности поправки к такому закону исключает его одобрение Государственной Думой:

1) в первом чтении - при внесении запроса о проверке конституционности проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации;

2) во втором чтении - при внесении запроса о проверке конституционности поправки к закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации в связи с тем, что комитет Государственной Думы, к ведению которого отнесены вопросы конституционного законодательства, рекомендует эту поправку к принятию;

3) в третьем чтении - при внесении запроса о проверке конституционности поправки к закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации в связи с принятием Государственной Думой решения о принятии этой поправки, ранее не рекомендовавшейся комитетом Государственной Думы, к ведению которого отнесены вопросы конституционного законодательства, к принятию.

Внесение в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента Российской Федерации о проверке соответствия Конституции Российской Федерации порядка принятия Государственной Думой, Советом Федерации и рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации исключает его подписание Президентом Российской Федерации до вынесения постановления Конституционного Суда Российской Федерации по данному вопросу.

Статья 1109. Срок вынесения постановления Конституционного Суда Российской Федерации

Постановление должно быть вынесено Конституционным Судом Российской Федерации не позднее чем через двадцать дней после регистрации запроса, а по запросам, предусмотренным частями второй и четвертой статьи 1106 настоящего Федерального конституционного закона, - не позднее чем через семь дней после регистрации запроса.

Статья 11010. Пределы проверки

По запросу, предусмотренному частью первой статьи 1106 настоящего Федерального конституционного закона, пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Конституции Российской Федерации закона (проекта закона) устанавливаются статьей 86 настоящего Федерального конституционного закона.

Проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации и поправка к такому закону (кроме норм, не изменяющих положений Конституции Российской Федерации и не определяющих порядка вступления в силу норм, изменяющих положения Конституции Российской Федерации) проверяются на соответствие положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации.

Порядок принятия Государственной Думой, Советом Федерации и рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации проверяется на соответствие положениям Конституции Российской Федерации, регулирующим принятие федеральных конституционных законов, и положениям статьи 136 Конституции Российской Федерации.

Статья 11011. Итоговое решение по делу

По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности проекта федерального конституционного закона или федерального закона либо закона, принятого в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 или частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, до его подписания Президентом Российской Федерации или закона субъекта Российской Федерации до его обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих постановлений:

1) о признании закона (проекта закона) соответствующим Конституции Российской Федерации;

2) о признании закона (проекта закона) не соответствующим Конституции Российской Федерации.

Постановление о признании закона (проекта закона) не соответствующим Конституции Российской Федерации принимается, если по крайней мере одно его положение не соответствует Конституции Российской Федерации. В таком постановлении могут содержаться рекомендации об обеспечении соответствия закона (проекта закона) Конституции Российской Федерации.

По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации или поправки к такому закону Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих постановлений:

1) о соответствии проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации или поправки к такому закону в части, касающейся норм, изменяющих положения Конституции Российской Федерации или определяющих порядок вступления в силу этих норм, положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации;

2) о несоответствии проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации или поправки к такому закону в части, касающейся норм, изменяющих положения Конституции Российской Федерации или определяющих порядок вступления в силу этих норм, положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации.

По итогам рассмотрения дела о проверке соответствия Конституции Российской Федерации порядка принятия Государственной Думой, Советом Федерации и рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих постановлений:

1) о соответствии порядка принятия или рассмотрения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации установленному Конституцией Российской Федерации порядку;

2) о несоответствии порядка принятия или рассмотрения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации установленному Конституцией Российской Федерации порядку.

Статья 11012. Юридическое значение постановления Конституционного Суда Российской Федерации

В случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления о признании проекта федерального конституционного закона или федерального закона не соответствующим Конституции Российской Федерации законодательный процесс по такому проекту прекращается. Проект федерального конституционного закона или федерального закона по этому же предмету правового регулирования может быть внесен в Государственную Думу повторно с исключением из него положений, которые привели к признанию проекта федерального конституционного закона или федерального закона не соответствующим Конституции Российской Федерации.

В случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления о признании закона, принятого в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 или частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, не соответствующим Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации возвращает данный закон в Государственную Думу для исключения из него положений, которые привели к его признанию не соответствующим Конституции Российской Федерации.

В случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления о признании закона субъекта Российской Федерации до его обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не соответствующим Конституции Российской Федерации данный закон не может быть обнародован (если закон не был подписан высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), он не может быть подписан), а высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) отзывает свою подпись под данным законом и возвращает его в законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации для исключения из него положений, которые привели к его признанию не соответствующим Конституции Российской Федерации.

В случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления о несоответствии проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации он возвращается субъекту права инициативы предложения о поправке к Конституции Российской Федерации, установленному статьей 134 Конституции Российской Федерации, и может быть повторно внесен только при исключении из него положений, которые привели к его признанию не соответствующим Конституции Российской Федерации.

В случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления о несоответствии поправки к закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации в части, касающейся норм, изменяющих положения Конституции Российской Федерации или определяющих порядок вступления в силу таких норм, положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации данная поправка не подлежит включению в текст закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации.

В случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления о несоответствии порядка принятия или рассмотрения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации установленному Конституцией Российской Федерации порядку процесс принятия или рассмотрения данного закона возобновляется таким образом, чтобы устранить это нарушение.

Вынесение постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании закона (проекта закона), указанного в части первой статьи 1106 настоящего Федерального конституционного закона, соответствующим Конституции Российской Федерации не препятствует проверке в соответствии с компетенцией Конституционного Суда Российской Федерации, установленной подпунктами "а" и "б" пункта 1, пунктами 3 и 31 части первой статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона, с учетом требований части второй статьи 74 настоящего Федерального конституционного закона конституционности положений данного закона после вступления его в силу и формирования по нему правоприменительной практики.";

57) в статье 111:

а) часть вторую после слов "подразделения аппарата осуществляют" дополнить словами "финансовое, кадровое,";

б) в части третьей слова "в пределах своей сметы расходов" заменить словами "определяет необходимую численность работников аппарата,";

в) в части четвертой слово "сотрудников" заменить словом "работников";

г) дополнить частью пятой следующего содержания:

"Численность работников аппарата Конституционного Суда Российской Федерации устанавливается на основании представления Конституционного Суда Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";

58) статью 112 признать утратившей силу;

59) дополнить статьей 1121 следующего содержания:

"Статья 1121. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Конституционный Суд Российской Федерации создает официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается информация в соответствии с федеральным законом, регулирующим обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации, а также иная информация по вопросам конституционного правосудия.";

60) в статье 114:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"На здании, занимаемом Конституционным Судом Российской Федерации, а также в день заседания на здании, в котором в соответствии с частью второй статьи 115 настоящего Федерального конституционного закона проводится заседание Конституционного Суда Российской Федерации, поднимается Государственный флаг Российской Федерации.";

б) часть четвертую после слов "Российской Федерации" дополнить словами "при слушании дела";

61) часть вторую статьи 115 изложить в следующей редакции:

"Заседания Конституционного Суда Российской Федерации проводятся в месте его постоянного пребывания. Конституционный Суд Российской Федерации может провести заседание в городе Москве или в другом месте, если сочтет это необходимым. Органы государственной власти, органы местного самоуправления обязаны безвозмездно предоставлять помещения и оборудование, необходимые для проведения заседания Конституционного Суда Российской Федерации и обеспечения его проведения, в соответствующем месте.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Абзац четвертый пункта 3, пункт 8 и подпункт "а" пункта 19 статьи 1 настоящего Федерального конституционного закона вступают в силу со дня, когда число судей Конституционного Суда Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 3 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" составит одиннадцать человек.

3. Впредь до дня, когда число судей Конституционного Суда Российской Федерации составит одиннадцать человек, Конституционный Суд Российской Федерации правомочен принимать решения при участии в заседании не менее двух третей от числа действующих судей.

4. До истечения шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона под исчерпанием всех других внутригосударственных средств судебной защиты прав заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации, для целей определения допустимости жалобы в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 97 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального конституционного закона) понимается подача в соответствии с законодательством о соответствующем виде судопроизводства заявителем или лицом, в интересах которого подана жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации, любой кассационной жалобы, в которой судебный акт был предметом кассационного обжалования в связи с применением нормативного акта, на нарушение прав которым указывают такие заявитель или лицо, если она не привела к устранению признаков нарушения их прав, а в случае, если вступившие в силу судебные акты по данной категории дел подлежат обжалованию только в надзорном порядке, - факт их вступления в силу.

5. Право бесплатно пользоваться услугами переводчика при подготовке жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с частью третьей статьи 33 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального конституционного закона) предоставляется после установления постановлением Правительства Российской Федерации порядка осуществления данного права. До этого лицам, указанным в части третьей статьи 33 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального конституционного закона), расходы на услуги переводчика при подготовке жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации возмещаются в разумных пределах в порядке, предусмотренном в соответствии с частью второй статьи 100 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального конституционного закона).

6. Положения части третьей статьи 79 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального конституционного закона) применяются к постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации, принятым после дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона.

Президент Российской Федерации В. Путин