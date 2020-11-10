Mercedes-Maybach нового поколения показали на фото

В Германии в очередной раз засняли прототип лимузина Mercedes-Maybach S-Class следующего поколения X223, он проходит ресурсные испытания. Новые фото, которые опубликовало издание Motor1, примечательны тем, что запечатленная на них машина практически не имеет маскировочной пленки, т.е. можно понять, какой у нее будет экстерьер.

Лимузин дополнит гамму S-Class нового поколения W223, который, напомним, представили в начале сентября. Maybach следующей генерации сделан по тому же рецепту, что и машина уходящего образца X222, то есть до средней стойки кузова он повторяет S-Class, но далее имеет оригинальную удлиненную конструкцию, заднюю дверь с прямым разъемом и треугольное окошко в крыльях. Весь прирост длины используется для повышения комфорта задних пассажиров. Насколько будет удлинен Mercedes-Maybach относительно обычного S-Class, пока неизвестно. Напомним, W223 в версии Long от носа до хвоста имеет 5255 мм.

Новый Maybach будет комплектоваться только выдвижными наружными дверными ручками (подобными тем, что используются на Tesla и некоторых других автомобилях). Для стандартного S-Class W223 выдвижные ручки - это опция, а базовым решением являются традиционные под естественный хват.

Maybach будет единственной возможностью получить мотор V12 на новом S-Class. Автомобиль в топ-версии S650 планируют комплектовать тем же 6,0-литровым битурбированным бензиновым V12 мощностью 621 л.с., которым оснащается нынешний Maybach.

Обычный седан S-Class нового поколения из-за строгих экологических норм оснащается только 6- и 8-цилиндровыми моторами, V12 для него не предусмотрен даже в спортивных версиях AMG.

Mercedes-Maybach нового поколения, скорее всего, представят 20 ноября на международном автосалоне в Гуанчжоу, Китай. Именно Китай является крупнейшим рынком сбыта такой модификации.

Нынешний Mercedes-Maybach S-Class X222 стоит в России от 10 200 000 рублей.