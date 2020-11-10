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10.11.2020 20:33
Рубрика: Легковые авто

Минздрав утвердил новую комплектацию аптечки для автомобилистов

Текст: Евгений Гайва
Аптечка для автомобилистов теперь должна обязательно содержать стерильные салфетки и медицинские маски, а стерильные бинты и бактерицидные пластыри больше не нужны. Такие требования к комплектации автомобильной аптечки утвердил Минздрав. Приказ министерства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

В аптечке должны быть одноразовая медицинская нестерильная маска, медицинские перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот", жгут для остановки артериального кровотечения, рулонный лейкопластырь.

Фото: iStock
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Марлевых бинтов должны быть несколько. Так, размером 5 м х 10 см в аптечке должно быть четыре штуки, размером не менее 7 м х 14 см - три. Также потребуется две упаковки марлевых стерильных салфеток размером не менее 16 х 14 см №10.

Кроме того, в аптечке должны быть ножницы и инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки.

Приказ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года. Аптечки первой помощи, произведенные до дня вступления в силу приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года, уточнили в Минздраве.