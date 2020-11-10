Постановление правительства Мурманской области от 6 ноября 2020 года № 758-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 03.11.2020 № 104 и от 04.11.2020 № 105 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.10.2020 № 741-ПП) следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 5.1 пункта 5 изложить в редакции:

"5.1. С 09.11.2020 организовать деятельность с учетом очного присутствия государственных гражданских служащих на рабочих местах не более 50 % от штатной численности соответствующего исполнительного органа государственной власти Мурманской области, обеспечив возможность осуществления должностных обязанностей в дистанционном режиме.".

1.2. В подпункте 10.14 пункта 10 слова "ОРВИ," исключить, слова "при ведении" заменить словами "при лечении".

1.3. В абзаце втором подпункта 13.2 пункта 13 слова "по 08.11.2020 включительно;" заменить словами "по 15.11.2020 включительно;".

1.4. В пункте 16:

1.4.1. В абзаце четвертом подпункта 16.2 слова "по 08.11.2020 включительно," заменить словами "по 15.11.2020 включительно,".

1.4.2. Абзац первый подпункта 16.9 изложить в редакции:

"16.9. Организовать с 09.11.2020 деятельность с учетом очного присутствия муниципальных служащих на рабочих местах не более 50 % от штатной численности органа местного самоуправления, обеспечив возможность осуществления должностных обязанностей в дистанционном режиме.".

1.5. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

1.5.1. Пункт 2.7 изложить в редакции:

"2.7. Граждане, являющиеся родителями (законными представителями) лиц, не достигших возраста 16 лет, обязаны обеспечить соблюдение указанными лицами настоящих Правил, в том числе запрета нахождения данных лиц без сопровождения совершеннолетнего гражданина на территориях торговых и (или) торгово-развлекательных центров.".

1.5.2. В-пункте 3.2:

1.5.2.1. Подпункт 2 изложить в редакции:

"2) воздержаться от направления работников в служебные командировки;".

1.5.2.2. Подпункт 6 изложить в редакции:

"6) Обеспечить применение преимущественно дистанционного формата исполнения трудовых (служебных) обязанностей работников, организовав их деятельность с учетом следующих условий:

- работники в возрасте 65 лет и старше подлежат переводу на дистанционный режим исполнения трудовых (служебных) обязанностей по согласованию с работодателем в случае, если такими работниками не реализовано право на оформление листов нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402;

работники, относящиеся к категории административно-управленческого персонала организации (работники категорий руководителей и специалистов, осуществляющие общее руководство, руководство структурными подразделениями, бухгалтерский учет, кадровое и делопроизводственное обеспечение, и иные работники, осуществляющие административные функции, необходимые для осуществления деятельности организации), подлежат переводу на дистанционный режим исполнения трудовых (служебных) обязанностей в составе не менее 50 % от их численности;

- работники иных категорий, непосредственно участвующие в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования организаций, осуществляют деятельность в очном режиме работы исполнения трудовых (служебных) обязанностей с обязательной минимизацией очных контактов, в том числе путем использования освободившихся рабочих мест работников, осуществляющих должностные обязанности в дистанционном режиме;".

1.5.2.3. Подпункт 15 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"- обеспечить недопущение нахождения на территории торгового и (или) торгово-развлекательного центра лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения совершеннолетнего гражданина;".

1.5.2.4. Подпункт 16 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"- установление с 09.11.2020 для организаций общественного питания, имеющих залы обслуживания и посадочные места, запрета проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративных мероприятий и других аналогичных мероприятий с количеством более 10 лиц;".

1.5.2.5. Абзацы четвертый и пятый подпункта 32 изложить в редакции:

"- обеспечить соблюдение гражданами в салонах транспортных средств обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания, предусмотрев возможность их приобретения в случае отсутствия у граждан таких средств;

- не допускать оказание транспортных услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим, обеспечив информирование территориальных подразделений органов внутренних дел о случаях обнаружения в салонах транспортных средств граждан, отказывающихся исполнять установленные требования об обязательном использовании СИЗ.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 09.11.2020.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







