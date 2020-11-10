Опубликовано видео победного выступления Трусовой на этапе КР в Казани

На этапе Кубка России в Казани определилась победительница в женском одиночном катании. За победу боролись две спортсменки, тренирующиеся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко - Александра Трусова и Алена Косторная.

Занимавшая второе место после короткой программы Трусова добилась победы, а ее произвольная программа, в котором она выполнила три четверных прыжка, опубликована в интернете.

По сумме двух программ она набрала 248,63 балла, что даже выше мирового рекорда, однако этот результат не учитывается Международным союзом конькобежцев.