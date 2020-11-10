Ожидания: Apple снизит цены на компьютеры с «яблочным» чипом

Фото: apple.com
Сегодня Apple проведет онлайн-конференцию, где официально объявит о запуске компьютеров с собственным чипом Apple Silicon.
Как уточняет портал Gizmochina, ожидается, что устройства на процессорах на базе ARM будут иметь лучшую производительность и больший срок службы батареи по сравнению с моделями, где использован Intel. А вот стоимость новых компьютеров может стать ниже.
Ряд аналитиков считает, что разница составит примерно 200 долларов.
Предполагается, что в этом случае Apple сможет продать до 15 миллионов новых MacBook с собственным процессором.