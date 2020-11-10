Песков сообщил о подписании заявления о полном прекращении огня в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что детали этого заявления последуют. Кроме того, будет сделано отдельное заявление президента Российской Федерации.

Напомним, ситуация в регионе обострилась в сентябре этого года, когда на спорной территории начались активные бои. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.