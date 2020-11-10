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10.11.2020 23:50
Рубрика: В мире

Помпео предрек "передачу власти второй администрации Трампа"

Государственный секретарь США Майк Помпео анонсировал "плавную передачу власти второй администрации Трампа". Так он ответил на вопросы прессы о сроках передачи власти от действующего президента США к его противнику на выборах.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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"Будет плавная передача власти второй администрации Трампа​​​, - передает РИА Новости слова госсекретаря. - Мы готовы... Мы посчитаем все голоса".

Таким образом Помпео выразил полную уверенность в том, что окончательный пересчет голосов подтвердит победу на прошедшем голосовании нынешнего главы Белого дома и второй президентский срок Трампа.

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