Помпео предрек "передачу власти второй администрации Трампа"

Государственный секретарь США Майк Помпео анонсировал "плавную передачу власти второй администрации Трампа". Так он ответил на вопросы прессы о сроках передачи власти от действующего президента США к его противнику на выборах.

"Будет плавная передача власти второй администрации Трампа​​​, - передает РИА Новости слова госсекретаря. - Мы готовы... Мы посчитаем все голоса".

Таким образом Помпео выразил полную уверенность в том, что окончательный пересчет голосов подтвердит победу на прошедшем голосовании нынешнего главы Белого дома и второй президентский срок Трампа.