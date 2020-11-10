Трамп заявил о прогрессе в борьбе за пересмотр итогов выборов в США

Дональд Трамп, не желающий признавать свое поражение на состоявшихся 3 ноября президентских выборах в США, заявил о "большом прогрессе" в борьбе за голоса избирателей и пообещал распространить новости на этот счет на следующей неделе.

"Мы делаем большой прогресс. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой. Мы победим!" - написал американский лидер в Twitter.

Между тем, по данным газеты The Washington Post, руководство республиканской партии США также активно включилось в борьбу за пересмотр результатов голосования, по итогам которого, согласно СМИ, победу одержал кандидат от демпартии Джозеф Байден. Так, лидер большинства в палате представителей конгресса США Митч Макконел и другие партийные функционеры предложили поддержку избирательному штабу Трампу по юридическому оспариванию победы Байдена.

В этом американские политики полностью отражают мнение своего электората. Согласно результатам совместного социологического опроса издания Politico и фирмы Morning Consult, 70 процентов причисляющих себя к республиканцам избирателей в США не верят в честную победу Байдена и считают такой результат сфальсифицированным.