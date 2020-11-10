Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 регионах России

По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 40 субъектах России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным специалистов, превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ зафиксировано преимущественно среди взрослого населения. В стране продолжается вакцинация против гриппа. Привиты более 54,6 миллиона человек, что составляет 37% от численности населения страны.

Ранее специалист Роспотребнадзора рассказала о действиях при столкновении с больным ОРВИ . Если рядом чихнули, то нужно обработать перчатки кожным антисептиком, затем поменять маску и перчатки. При этом использованную маску надо снимать правильно - не прикасаясь к наружной стороне. Желательно потом умыться и промыть нос.