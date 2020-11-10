Правительство вправе будет утверждать типовые формы документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения. Это позволит упростить и значительно повысить прозрачность процедуры подключения, а также улучшить инвестиционный климат в сфере строительства.

Внесение изменений в закон о теплоснабжении и утверждение типовых форм договоров - шаг для улучшения бизнес-климата страны, считает член общественного совета при минстрое Рифат Гарипов. Подобные документы уже действуют в сфере водоснабжения и водоотведения. "Типовой договор сокращает время на сбор информации для застройщика и подписание со стороны ресурсоснабжающих компаний, так как независимо от региона объекта капитального строительства форма и требования одинаковые. Существенный плюс типовых договоров - он не может содержать дополнительных функций или обязанностей для застройщика при подключении. Все четко регламентировано", - говорит Гарипов.

Принятие закона потребует пересмотра практики взаимоотношений ресурсоснабжающих организаций с потребителями и периода адаптации к новым правилам, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Особенность сферы теплоснабжения в отличие от водоснабжения или электроэнергетики заключается в большом количестве транзитных организаций со своими объективными технологическими особенностями, которые сложно учесть на федеральном уровне", - отмечает он. Типовые договоры не учитывают индивидуальные особенности, например, подключения бюджетных организаций, что потенциально может привести к арбитражным спорам, считает Склянчук. Кроме того, типовую форму договора придется корректировать после каждого изменения в градостроительном законодательстве.