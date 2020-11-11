Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 361-Ф3 "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О теплоснабжении"

Принят Государственной Думой 28 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Внести в пункт 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7359; 2012, N 53, ст. 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 42, ст. 5615; N 49, ст. 6913; 2015, N 48, ст. 6723; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 30, ст. 4555; 2020, N 14, ст. 2014) изменение, дополнив его словами ", а также типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения".

Президент Российской Федерации В. Путин