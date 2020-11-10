Прокурорам запретили иметь иностранное гражданство

Поправки в Закон "О прокуратуре РФ" приводят его в соответствие с положениями обновленной Конституции. В частности, уточняется определение прокуратуры Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией указывается, что прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.

В законе уточняется запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства (подданства) либо вида на жительство. А также указывается обязанность сотрудников прокуратуры уведомлять руководство о прекращении российского гражданства или приобретении иностранного гражданства и получении вида на жительство в течение 5 рабочих дней. Председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил "РГ", что принятые изменения приводят положения закона о прокуратуре РФ в соответствие с Конституцией и позволят усовершенствовать кадровую политику системы органов прокуратуры.

Определяется порядок назначения Генерального прокурора, его заместителей и прокуроров субъектов РФ президентом страны после консультаций с Советом Федерации.

Также в законе о прокуратуре теперь указывается, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Павел Крашенинников подчеркнул, что наша национальная правовая система основана на верховенстве Конституции, поэтому акты, противоречащие Основному Закону, и основанные на них решения не могут и не должны применяться на территории нашей страны.