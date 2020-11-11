Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 367-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; N 47, ст. 5620; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 45, ст. 4586; 2007, N 24, ст. 2830; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 48, ст. 5753; 2010, N 27, ст. 3416; 2011, N 1, ст. 16; N 45, ст. 6327; N 48, ст. 6730; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 14, ст. 1560; N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4234; N 52, ст. 7538; 2015, N 29, ст. 4395; N 41, ст. 5639; 2016, N 52, ст. 7483; 2018, N 1, ст. 76; N 53, ст. 8432; 2019, N 30, ст. 4107; 2020, N 6, ст. 594; N 31, ст. 5027) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.";

б) абзац второй признать утратившим силу;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации

Полномочия и функции прокуратуры Российской Федерации, ее организация и порядок деятельности определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Деятельность прокуратуры Российской Федерации осуществляется также в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.";

3) в статье 12:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Российской Федерации";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.";

в) дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:

"12. Президент Российской Федерации направляет в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представление по кандидатуре на должность Генерального прокурора Российской Федерации и другие материалы, характеризующие представляемую кандидатуру.

13. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления по кандидатуре на должность Генерального прокурора Российской Федерации и других материалов, характеризующих представленную кандидатуру, информирует в письменной форме Президента Российской Федерации о результатах рассмотрения представленной кандидатуры на должность Генерального прокурора Российской Федерации.";

г) пункт 2 признать утратившим силу;

д) дополнить пунктом 52 следующего содержания:

"52. Генеральный прокурор Российской Федерации освобождается от должности Президентом Российской Федерации.";

4) в статье 121:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Заместители Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.";

б) пункт 3 после слов "и имеющий стаж службы (работы)" дополнить словами ", как правило,", дополнить словами "(воинских званий)";

в) дополнить пунктами 31 - 33 следующего содержания:

"31. Президент Российской Федерации направляет в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представление по кандидатуре на должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и другие материалы, характеризующие представляемую кандидатуру.

32. Комитеты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, которым в установленном порядке поручено проведение консультаций по представленной Президентом Российской Федерации кандидатуре на должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, не позднее недельного срока со дня получения представления по кандидатуре на должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и других материалов, характеризующих представленную кандидатуру, информируют в письменной форме Президента Российской Федерации о результатах рассмотрения представленной кандидатуры на должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.

33. Заместители Генерального прокурора Российской Федерации освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.";

г) пункт 4 признать утратившим силу;

5) абзац первый пункта 4 статьи 14 после слов "составляют главные управления, управления" дополнить словами "(в том числе в составе главных управлений)";

6) в статье 15:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, военные и другие специализированные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации, возглавляют соответственно прокуроры субъектов Российской Федерации, военные и другие специализированные прокуроры.";

б) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11. К прокурорам субъектов Российской Федерации приравниваются военные и другие специализированные прокуроры при условии замещения ими должностей, по которым предусмотрено присвоение воинских званий высших офицеров или высших классных чинов прокурорских работников.

12. Прокуроры субъектов Российской Федерации, военные и другие специализированные прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации (далее также - прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры), имеют первых заместителей и заместителей.";

7) в статье 151:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 151. Назначение на должность и освобождение от должности прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров и иных прокуроров";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Генеральный прокурор Российской Федерации вносит Президенту Российской Федерации представления о назначении на должность и об освобождении от должности прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров.";

в) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры назначаются на должность Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

12. Комитеты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, которым в установленном порядке поручено проведение консультаций по представленным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров, не позднее чем в десятидневный срок со дня получения ими представления по кандидатуре на соответствующую должность и других материалов, характеризующих представленную кандидатуру, информируют в письменной форме Президента Российской Федерации о результатах рассмотрения представленных кандидатур.";

г) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.";

д) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Иные прокуроры - прокурорские работники, претендующие на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение высших классных чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, либо замещающие такую должность, за исключением прокурорских работников, указанных в статьях 12, 121 и пункте 11 статьи 15 настоящего Федерального закона. Иные прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации.";

е) в пункте 4 слова "или прокурора, приравненного к прокурору субъекта Российской Федерации," заменить словами ", приравненного к нему прокурора", дополнить словами "(воинских званий)";

ж) в пункте 5 слова "и прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации," заменить словами ", приравненных к ним прокуроров";

з) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Генеральный прокурор Российской Федерации на основании результатов аттестации прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров вправе обратиться к Президенту Российской Федерации с представлением о продлении их полномочий на срок до пяти лет.";

и) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Назначение исполняющим обязанности по вакантной должности прокурора субъекта Российской Федерации, приравненного к нему прокурора или иного прокурора и освобождение от исполнения обязанностей по указанной должности осуществляются Генеральным прокурором Российской Федерации. О назначении лица исполняющим обязанности по вакантной должности и об освобождении от исполнения обязанностей по указанной должности Генеральный прокурор Российской Федерации обязан незамедлительно информировать Президента Российской Федерации. Срок исполнения обязанностей по вакантной должности не может превышать шесть месяцев. Одно и то же лицо может быть назначено исполняющим обязанности по одной и той же вакантной должности не более двух раз.";

к) в пункте 8 слова "и прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации," заменить словами ", приравненных к ним прокуроров";

8) в статье 161:

а) пункт 2 дополнить словами "(воинских званий)";

б) пункт 3 после слов "классных чинов" дополнить словами "(воинских званий)";

9) пункт 3 статьи 17 признать утратившим силу;

10) в статье 401:

а) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"имеет гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе также в случае прекращения гражданства Российской Федерации.";

11) в статье 402:

а) в пункте 1 слова "лиц, занимающих должности, указанные в абзаце втором пункта 1 статьи 40 настоящего Федерального закона," заменить словами "прокурорских работников";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Прокурорские работники обязаны сообщить в письменной форме непосредственному руководителю о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в течение пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения указанных документов.";

12) в статье 405:

а) в пункте 1:

абзац первый подпункта "а" дополнить словами ", за исключением прокурорских работников, претендующих на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение высших классных чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, либо замещающих такую должность";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) заместителей прокуроров субъектов Российской Федерации, заместителей военных и других специализированных прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации, за исключением заместителей прокуроров, претендующих на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение высших классных чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, либо замещающих такую должность;";

подпункт "д" дополнить словами ", за исключением прокурорских работников, претендующих на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение высших классных чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, либо замещающих такую должность";

б) подпункт "б" пункта 2 дополнить словами "городов, районов, приравненных к ним прокуроров";

13) статью 41 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Утверждение перечня должностей прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение классных чинов действительного государственного советника юстиции, государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса, и присвоение высших классных чинов прокурорских работников осуществляются Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации.";

14) в статье 43:

а) подпункт "б" пункта 1 изложить в следующей редакции:

"б) прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;";

б) абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;

15) в статье 48:

а) в пункте 4 слова "назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации," исключить;

б) пункт 5 дополнить словами ", за исключением прокурорских работников, претендующих на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение воинских званий высших офицеров, или замещающих такую должность";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Другие прокуроры Главной военной прокуратуры назначаются на должность и освобождаются от должности Главным военным прокурором, за исключением военных прокуроров, претендующих на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение воинских званий высших офицеров, или замещающих такую должность, а также назначаемых на должность и освобождаемых от должности Генеральным прокурором Российской Федерации.";

г) абзац пятый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"Утверждение перечня воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в органах военной прокуратуры, и присвоение воинских званий высших офицеров военным прокурорам осуществляются Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации.";

16) в статье 54:

а) в абзаце втором слова "статье 3," исключить;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"специализированные прокуроры - военные прокуроры, прокуроры транспортных, природоохранных и других специализированных прокуратур;

высшие классные чины прокурорских работников - действительный государственный советник юстиции, государственный советник юстиции 1 класса, государственный советник юстиции 2 класса и государственный советник юстиции 3 класса.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин