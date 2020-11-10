Путин назначил утвержденных Думой вице-премьера и министров

Возглавлявший Минэнерго Александр Новак стал вице-премьером. Его прежний пост занял теперь уже бывший руководитель "Русгидро" Николай Шульгинов.

Министром транспорта стал экс-глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, а Минстрой возглавил первый замминистра Ирек Файзуллин, который теперь получил министерский портфель.

Главой Минприроды назначен бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Минвостокразвития теперь возглавляет руководивший Фондом развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.