Путин назначил утвержденных Думой вице-премьера и министров

Президент Владимир Путин назначил вице-премьера и пять министров, которых утвердила Госдума по предложению премьер-министра Михаила Мишустина. Указы опубликованы на сайте Кремля.
Возглавлявший Минэнерго Александр Новак стал вице-премьером. Его прежний пост занял теперь уже бывший руководитель "Русгидро" Николай Шульгинов.
Министром транспорта стал экс-глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, а Минстрой возглавил первый замминистра Ирек Файзуллин, который теперь получил министерский портфель.
Главой Минприроды назначен бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Минвостокразвития теперь возглавляет руководивший Фондом развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.