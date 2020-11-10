Путин назвал источник распространения террористической угрозы

Анклавы бандформирований в Сирии - источник террористической угрозы, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС, который прошел в режиме видеоконференции.

"Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - констатировал Владимир Путин.

Президент назвал источники распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия - это вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований.

Путин заявил, что отдельного внимания заслуживает проблема перемещения боевиков за пределы упомянутого региона - это еще больше обостряет конфликты.