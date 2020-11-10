Путин назвал недопустимым навязывание Беларуси решений извне

Беларусь испытывает беспрецедентное давление извне, недопустимо, чтобы кто-то навязывал белорусскому народу те или иные решения. Об этом заявил президент России на саммите ШОС, который прошел в режиме видеоконференции.

Под ударом внешних сил оказалась Беларусь, наблюдатель ШОС, заявил президент. "После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанным против них информационной и пропагандистской войне", - отметил он.

"Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусскому народу, белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги", - подчеркнул Владимир Путин.

"То же самое относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдавии", - считает президент.