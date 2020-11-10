Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших летчиков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что виновные в гибели российских летчиков будут наказаны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"Вчера погибли наши товарищи - летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и лейтенант Федин Роман Васильевич", - сказал президент. "Пострадал и летчик-оператор - штурман звена. Желаем ему скорейшего выздоровления", - отметил он.

"Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будут наказаны", - продолжил Путин.

Президент попросил министра обороны оказать помощь семьям погибших, после чего участники почтили их память минутой молчания.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном.