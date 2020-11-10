Путин рассказал Эрдогану о договоренностях по Карабаху

Президент Турции позвонил российскому лидеру. Владимир Путин рассказал ему про договоренности с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, зафиксированные в трехстороннем заявлении.

Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил посреднические усилия России - они создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта.

Особо отмечена важность достижения договоренности о полном прекращении огня, которая позволила остановить кровопролитие, сообщили в пресс-службе Кремля. Будет осуществляться плотное взаимодействие в контексте реализации предусмотренных заявлением мер.

Президенты обсудили и сотрудничество по Сирии, в том числе координацию по продвижению политического процесса и решению гуманитарных проблем.

Путин и Эрдоган затронули также вопросы борьбы с коронавирусом, подтвердив намерение активизировать контакты министерств здравоохранения и других профильных структур - в том числе для совместного производства вакцин.

Лидеры продолжат диалог в различных форматах на регулярной основе.