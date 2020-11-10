Организациям Москвы рекомендовано ввести QR-коды

Всем организациям Москвы, чья работа связана с очным присутствием граждан, рекомендовано ввести систему QR-кодов. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников", - говорится в сообщении.

Получить QR-код просто - его можно оформить через личный кабинет юрлица на mos.ru. QR-код или код для СМС можно разместить на входе, чтобы работники и посетители могли зарегистрироваться удобным способом.

В указе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы сказано: "Установить, что с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно <...> организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений (помещений в них), рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 6 настоящего указа".