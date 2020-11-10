Театрам в Москве разрешили пускать не более 25 процентов зрителей

О новых ограничениях, введенных в столице в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Меры касаются и заполняемости залов кинотеатров, театров и концертных площадок - ее рекомендовано снизить до 25 процентов об общей вместимости.

"С сентября происходит большой подъем эпидемии коронавируса. Два с половиной месяца идет настоящая борьба с этой бедой. Борьба за здоровье и жизни москвичей", - написал мэр. "Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября 2020 было выявлено 6897 случаев заболевания - антирекорд за весь период пандемии, - пишет Собянин. Из-за сложной ситуации в столице вводятся дополнительные ограничения. Действовать они начнут с 13 ноября и продлятся до 15 января 2021 года.

- Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала, - пишет мэр столицы. - Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.