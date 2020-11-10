В Москве проведение выставок и лекций переводят в онлайн

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице власти города ввели запрет на проведение культурных, выставочных, зрелищных и прочих мероприятий в формате офлайн. Об этом сообщает на своей персональной странице мэр Москвы Сергей Собянин.

"Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей", следует из сообщения Собянина. При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и тому подобные мероприятия в режиме онлайн.

"Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти", - подчеркнул градоначальник.